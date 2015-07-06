Думбия может перейти в «Уотфорд»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может стать игроком «Уотфорда», утверждает La Gazetta dello Sport. Источник сообщает, что ивуариец уже ведет переговоры с английским клубом.



Думбия перешел из ЦСКА в «Рому» в зимнее трансферное окно прошлого сезона, однако не удовлетворил своими результатами руководство римского клуба. Он сыграл в 13 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола.



Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться в ЦСКА.



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