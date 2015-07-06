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    Думбия может перейти в «Уотфорд»

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может стать игроком «Уотфорда», утверждает La Gazetta dello Sport. Источник сообщает, что ивуариец уже ведет переговоры с английским клубом.

    Думбия перешел из ЦСКА в «Рому» в зимнее трансферное окно прошлого сезона, однако не удовлетворил своими результатами руководство римского клуба. Он сыграл в 13 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола.

    Ранее сообщалось, что нападающий может вернуться в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 15:25
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    Комментарии (85)
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    mamrik-09
    1436196200
    Не плохо было бы
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    Alexaos
    1436196372
    полсезона в топклубе и пинком выгоняют конявого. все как обычно
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    112910415
    1436196790
    грустная судьба
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    Richard Zwen Kruspe
    1436198259
    Уж лучше играть в АПЛ, чем в Серии А.
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    Сергей Саныч
    1436199169
    Коням мог бы пользу принести. Не старый ещё конь.
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    Это_же_Энфилд
    1436204873
    В сериале был ни о чём, в Англии так вообще может простынуть, насморк будет.
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    SHMEL
    1436205359
    Вернулся бы в ЦСКА,хватит скитаться.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436218826
    круто
    Ответить
    забайкальский армеец
    1436245498
    К сожалению не сыграл в 13 матчах,а выходил на замену на десять ,пятнадцать минут.Здесь разница большая.
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    ologreds
    1694997659
    numo434941
    Ответить
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