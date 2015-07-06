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    • ВЦИОМ: безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума

    ВЦИОМ: безразличие россиян к футболу достигло исторического максимума

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к отечественному футболу и к работе главного тренера сборной Фабио Капелло.

    Результаты опроса показали, что зрелищность российского футбола в последние годы сильно упала:

    «Интерес к футболу в последний год заметно снизился. Так, если в июне 2014 г. за матчами и турнирами следили 48% россиян, то при последнем опросе 73% сказали, что футбол им в принципе безразличен (исторический максимум). Футбольными болельщиками со стажем сегодня себя называют только 8% опрошенных, и 19% интересуется матчами от случая к случаю. За ходом последнего Чемпионата России по футболу следили три четверти любителей футбола (73%), в том числе 25% смотрели трансляции всех или большинства футбольных матчей (мужчины заметно чаще женщин – 29% против 17%) и 48% узнавали результаты игр из новостей или от друзей».

    Кроме того, выяснилось, что больше половины опрошенных выступают за отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России:

    «За уход итальянца с поста тренера сборной высказались 53% респондентов, заявивших, что интересуются футболом. За то, чтобы иностранный специалист остался на своем посту, выступают 19%, и еще 22% сказали, что этот вопрос им безразличен».

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    Источник: ВЦИОМ

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    06.07.2015 12:43
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    Комментарии (297)
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    energazer
    1436228620
    нам бы на журналистов лимит ввести , тогда они перестанут [Соблюдайте правила] ть наш чемпионат и зритель потянется
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    забайкальский армеец
    1436241925
    Всякие ВЦИОМы и опросы якобы общественного мнения,это ни что иное как навязывание своего мнения через лапшу на уши другим.В разных регионах разное отношение к футболу и брать общее мнение всех через один процент это идиотизм.А то что падает интерес к футболу,так и футбол перестаёт быть спортом,больше шоу для футболяров миллионеров,которые и играть то не хотят.
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    Sevastopol-www
    1436260774
    Потерял доверие...
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    bashnat013
    1436267284
    правильно а на кого смотреть то на обезьянок заграничных мы их в зоопарке посмотрим люди раньше ходили смотреть на своих и радоваться и переживать
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    Irakliy
    1436274142
    ничего удивительного !!! я в числе этих же безразличных: на внутренний чемп смотреть противно - клубы меряются баблом, лишь некоторые выдают достойные показатели (типа Краснодара)...а в сборную не смотрю с евро-12 - там сами игроки наплевали на зрителей, почему же зрителям должно быть не пофиг на них ?
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    iBragim2102
    1436292785
    Осень-весна а кто на это убожество будет смотреть когда идут параллельно нормальные чемпионаты!
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    andrefino13
    1436366822
    Во дворе,дети в футбол больше не играют...Выгляни в окно,и ВЦИОМ,не нужен,что бы понять,что происходит.
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    7upSativa
    1436461094
    я просто в АXYEВАЮ от их них заработных плат!!!! за что такие бабосы ну за что мля????????????? сборище бездарностей!!!!!!!
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    7upSativa
    1436461245
    Путин дай добро Бубнову возглавить корупционный отдел и фсб к нему в качестве охраны привяжи на 24 часа в сутки!!!! и будет все отлично начнутся посадки и сборная начнет играть!!!
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    ologreds
    1694997661
    numo434929
    Ответить
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