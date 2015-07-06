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    Погба намерен перейти в «Барселону» через год

    Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба принял решение перейти в «Барселону» летом будущего года.Согласно информации L’Equipe француз свой выбор сделал, но трансфер откладывается из-за невозможности каталонцами до января 2016 года регистрировать новичков.

    Пр этом француз намерен требовать у руководства второй по величине оклад в клубе после Месси. Напомним, что туринцы уже отвергли предложение каталонцев по покупке футболиста за 80 млн. евро, а совсем недавно появилась информация о готовности «Манчестер Сити» выложить за Погба 100 млн. евро.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 12:03
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    Комментарии (143)
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    зигзаг
    1436201923
    Равных Барсе вообще не будет с таким подбором и игрой какую стали показывать!
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    nahan
    1436201997
    Все, вопрос снят..
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    Van Vanovich
    1436206782
    Да он еще не стоит 1/10 ЗП Месси!! Шоколадный глаз его не слипнется?)))
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    TheDDS
    1436207328
    Давно понятно что перейдет следующим летом
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    dzvinka
    1436209435
    да, роздуйте эти мешки своими окладами до такой степени чтобы они полопались))
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    Сrixus
    1436210128
    как сейчас себя помню)дело было про Неймара)да нафиг он нужен за такие деньги и т.д!ошибся однако)нужен Неймар и Погба нужен!!!Деньги не наши пусть тратят как хотя)))Хотя все мы знаем что школа БАРСЫ лучшая в мире!!!
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    LOKO 4ever
    1436225681
    ...второй по величине оклад после Месси...и что-то потом будут говорить,про Реал,Челси...Да сейчас все мешки,а футболисты вещество на букву \"Г\",то бишь получается большинство клубов сейчас-это мешки с \"Г\"
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    Forint
    1436250168
    это типа одолжение сделал, тоже мне. ведь ему дали согласие играть за юве на условиях аренды. ну ну, сломают парня и грошь цена ему будет
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    Murad0202
    1436272392
    Если Туран приживется, то он вообще не нужен будет.
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    ologreds
    1694997661
    numo434926
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