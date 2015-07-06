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    • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Беговича

    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Беговича

    Лондонский «Челси» намерен ускорить переговоры по переходу в свою команду голкипера «Сток Сити» Асмира Беговича. Лондонский клуб в поисках замены перешедшему в «Арсенал» Петру Чеху давно обратил внимание на боснийца, однако сейчас опасается конкуренции с «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках голкипера на случай перехода в «Реал» Давида Де Хеа.

    В рамках сделки между клубами один из игроков «Челси» должен последовать в обратном направлении, а сумма транфера голкипера составит 8 млн. евро.

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    Источник: Daily Mail

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    06.07.2015 09:56
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    Комментарии (63)
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    Таганский
    1436175609
    Надо брать - кипер очень даже неплохой, к тому же и Тибо не будет булочки расслаблять..
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    Макалай Калкин
    1436176519
    Лучше бы остался в Сток и играл постоянно, чем бежать на лавку \"за трофэями\")))
    Ответить
    gabba
    1436176929
    Хм, неужто хотят взять из-за фамилии? В свое время нижегородский Локомотив без просмотра взял футболиста Нижегородова именно из-за фамилии.
    Ответить
    Сливки общества
    1436181240
    Mirror утверждает, что «синие» берут Беговича дублером Куртуа, а МЮ предлагают место в старте.
    Ответить
    Planet Georgia
    1436181647
    Продать Чеха,чтобы купить Беговича,это что-то новенькое.)
    Ответить
    alexov222
    1436187641
    Бегович нарасхват нынче) у парня наверное голова кругом идет)
    Ответить
    nahan
    1436201024
    Бегович не согласится.
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    Van Vanovich
    1436206690
    д а зачем он нужен МЮ! Это же провокатор
    Ответить
    ROIS
    1436467328
    Пригодится нам.
    Ответить
    ologreds
    1694997661
    numo434917
    Ответить
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