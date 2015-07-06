«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Беговича

Лондонский «Челси» намерен ускорить переговоры по переходу в свою команду голкипера «Сток Сити» Асмира Беговича. Лондонский клуб в поисках замены перешедшему в «Арсенал» Петру Чеху давно обратил внимание на боснийца, однако сейчас опасается конкуренции с «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках голкипера на случай перехода в «Реал» Давида Де Хеа.





В рамках сделки между клубами один из игроков «Челси» должен последовать в обратном направлении, а сумма транфера голкипера составит 8 млн. евро.