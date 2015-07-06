«Айнтрахт» арендует Сэма у «Шальке-04»

«Шальке-04» договорилось с франкфуртским «Айнтрахтом» о переходе полузащитника гельзенкирхенцев Сиднея Сэма на правах аренды сроком на один год с правом последующего выкупа. Причем половину зарплаты футболисту будет выплачивать «Шальке-04».





Ранее сообщалось, что руководство команды из Гельзенкирхена исключило из состава Сэма и Кевина Принса-Боатенга из-за ухудшихся отношений клуба и игроков. У Боатенга также есть немало предложений, а сам игрок хотел бы вернуться в «Милан».