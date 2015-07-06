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    «Айнтрахт» арендует Сэма у «Шальке-04»

    «Шальке-04» договорилось с франкфуртским «Айнтрахтом» о переходе полузащитника гельзенкирхенцев Сиднея Сэма на правах аренды сроком на один год с правом последующего выкупа. Причем половину зарплаты футболисту будет выплачивать «Шальке-04».

    Ранее сообщалось, что руководство команды из Гельзенкирхена исключило из состава Сэма и Кевина Принса-Боатенга из-за ухудшихся отношений клуба и игроков. У Боатенга также есть немало предложений, а сам игрок хотел бы вернуться в «Милан».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 09:16
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    Комментарии (9)
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    Z O D I A C
    1436167178
    Либо у Сэма нефиговая зарплата, раз Айнтрахт не в состоянии покрыть её целиком, либо Сэм такой отстой, что Шальке были готовы на любые условия, чтобы избавиться от него хотя бы на год.
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    Sevastopol-www
    1436169527
    Слуга двух господ...
    Ответить
    Сливки общества
    1436171153
    Из серии \"вернем с доплатой\".
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436176450
    Дядюшка Сэм еще недавно подавал надежды. Пока что, таким подающим и остается.
    Ответить
    Сливки общества
    1436181108
    «Ганновер» раздумал покупать легенду «Баварии» Писарро: «Он не подходит под нашу концепцию», – заявил босс ганноверцев Мартин Кинд сайту Kicker.
    Ответить
    nahan
    1436200659
    Принц зря уходил, теперь пусть торчит в этом газпромовском Шальке...
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    ZeuSS
    1436213074
    Боатенг гнилой человек
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    Kwinto555
    1436520136
    Что за прикол, Шальке разторг договор сСидней Сэмом и он теперь свободен, как птица в полете.
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    ologreds
    1694997661
    numo434915
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