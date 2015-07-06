Аллофс: «Вольфсбург» не собирается продавать Де Брюйне

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс опроверг слухи о продаже лидера команды Кевина Де Брюйне. В последние дни пресса сватала бельгийца в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Мы не продаем Де Брюйне, не выставляем его на трансфер и ни с кем не собираемся вести переговоры. Кевин-наш основной игрок, мы не для того его покупали за большие деньги, чтобы перепродать и заработать на этом пару миллионов.
Перед нами стояли высокие задачи и мы их выполнили, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв Кубок Германии. Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. В идеале нам бы хотелось конкурировать с «Баварией»" – приводит слова Аллофса издание Kicker.
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