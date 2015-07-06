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    Аллофс: «Вольфсбург» не собирается продавать Де Брюйне

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс опроверг слухи о продаже лидера команды Кевина Де Брюйне. В последние дни пресса сватала бельгийца в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    «Мы не продаем Де Брюйне, не выставляем его на трансфер и ни с кем не собираемся вести переговоры. Кевин-наш основной игрок, мы не для того его покупали за большие деньги, чтобы перепродать и заработать на этом пару миллионов.

    Перед нами стояли высокие задачи и мы их выполнили, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв Кубок Германии. Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. В идеале нам бы хотелось конкурировать с «Баварией»" – приводит слова Аллофса издание Kicker.

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    Источник: Kicker.de

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    06.07.2015 07:28
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    Комментарии (10)
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    Triem
    1436157473
    Очень правильно делают! Удачи \"волкам\"!
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    Макалай Калкин
    1436159591
    Все правильно. Пусть играет в Вольфсбурге. Вторая команда Германии, между прочим! А его в мешок опять потянуло карьеру губить. Аллофс его спасет))
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    Goosfraba
    1436159644
    Кевин очень пригодится им в ЛЧ, он вообще очень сильно заиграл в Вольфсбурге.
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    Шкафолом
    1436164926
    Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. Чемпины.
    Ответить
    kkomov
    1436167693
    это он еще не знает о 50 млн фунтов.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436169948
    До идеала ещё надо добираться...
    Ответить
    Сливки общества
    1436170956
    Ну-ну, посмотрим.
    Ответить
    старина
    1436177126
    ну и правильно.Иначе превратится в Балотелю
    Ответить
    nahan
    1436192064
    Не продадут его, ежу понятно...
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434909
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