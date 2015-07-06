Аллофс: «Вольфсбург» не собирается продавать Де Брюйне

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс опроверг слухи о продаже лидера команды Кевина Де Брюйне. В последние дни пресса сватала бельгийца в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Перед нами стояли высокие задачи и мы их выполнили, пробившись в Лигу чемпионов и выиграв Кубок Германии. Теперь на очереди Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпинов. В идеале нам бы хотелось конкурировать с «Баварией»" – приводит слова Аллофса издание Kicker.