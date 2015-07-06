Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Севилья» улучшила предложение по Иммобиле

    Испанская «Севилья» не останавливается в попытках приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Чиро Иммобиле. На покупке итальянца настаивает лично главный тренер андалусийцев Унаи Эмери. Севильцы уже отправили в Германию новое предложение, стоимость которого составляет 12 миллионов евро. На игрока также претендует «Наполи», в сторону которого, как считается, склоняется и сам Иммобиле.

    В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 24 матча и трижды поразил чужие ворота.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Master Football 7
    1436130549
    Запомнился гол в ворота Арсенала.
    Ответить
    Hardwell
    1436135975
    8 лямов он стоит.ну 10 это максимум со всеми бонусами.Я бы уже продавал не думая его.Без Клоппа вообще не заиграет.
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1436144968
    Зачем 12? Не стоит он столько. Тем более он итальянец - пусть идёт в Наполи.
    Ответить
    Juventus21
    1436157955
    Лучше б в Наполи перешёл. Там и Маджо, Инсинье, Вальдифиори. Будет 4-м итальянцем в составе неаполитанцев
    Ответить
    ДСА
    1436159712
    Показатели форварда не впечатляют.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170663
    Всё ближе к цели...
    Ответить
    nahan
    1436191320
    Подождем развития событий.
    Ответить
    Serg_Diamond
    1436191483
    На Иммобиле у них бабки значит есть, а за Коноплянку Днепру платить просто не хотят, мол это твои, Женя, проблемы))) Или это он им там наплел, что он свободный агент и ноу проблем?)) Шура, вы еще не знаете Коломойского ...
    Ответить
    ologreds
    1694997663
    numo434893
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+