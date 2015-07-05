Ткачев: «В детстве мечтал сыграть с Аршавиным»

Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев, рассуждая о возможном пополнении своей команды, признался, что с детства мечтает сыграть вместе с Андреем Аршавиным.



«Не готов сейчас сказать, вхожу ли я в потенциальную обойму нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Из команды ушли несколько серьезных футболистов; по слухам, будет пополнение. поэтому коллектив еще не до конца укомплектован. Аршавин? Он был в большом порядке уже тогда, когда я ребенком во дворе гонял мяч. Если получится сыграть с ним в одной команде, сбудется одна из мечт детства», – заявил хавбек.



«Кубань» начнет сезон РФПЛ 20-го июля домашним матчем против «Урала».



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