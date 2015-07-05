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    Ткачев: «В детстве мечтал сыграть с Аршавиным»

    Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев, рассуждая о возможном пополнении своей команды, признался, что с детства мечтает сыграть вместе с Андреем Аршавиным.

    «Не готов сейчас сказать, вхожу ли я в потенциальную обойму нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Из команды ушли несколько серьезных футболистов; по слухам, будет пополнение. поэтому коллектив еще не до конца укомплектован. Аршавин? Он был в большом порядке уже тогда, когда я ребенком во дворе гонял мяч. Если получится сыграть с ним в одной команде, сбудется одна из мечт детства», – заявил хавбек.

    «Кубань» начнет сезон РФПЛ 20-го июля домашним матчем против «Урала».

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2015 20:38
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    Комментарии (27)
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    Отправить
    112910415
    1436120900
    повезло, однако!
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    lange
    1436122503
    Андрей Аршавин даже в нынешнем состоянии сильнее любого из состава \"Кубани\".
    Ответить
    starche
    1436124270
    Не самый плохой вариант.
    Ответить
    КПР
    1436124472
    Повезло в мечтах!
    Ответить
    nPocTo JIeXa
    1436129472
    Мне кажется Андрюха себя еще покажет
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    kkomov
    1436129739
    ха! любой желает с ним поиграть! таких у нас нет. и будут ли?
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    лолос
    1436150422
    Я надеюсь, что когда-нибудь одна из этих меч... одна из этих... эээ... мечта... эээ... одна из этих мечт сбудется!
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    KAFA2525
    1436156159
    Ещё одно подтверждение лозунга - \"мечты сбываются\"…
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436157826
    Вот и сбудется мечта идио....то есть Ткачева))
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    ologreds
    1694997665
    numo434874
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