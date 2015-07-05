Готоку Сакаи переходит в «Гамбург»

Защитник немецкого «Штутгарта» Готоку Сакаи в понедельник пройдет медицинское обследование для «Гамбурга» – клуба, в который японец с большой долей вероятности перейдет.



В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 18 матчей и забил 1 мяч и помог «швабам» не вылететь в дивизион рангом ниже.



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