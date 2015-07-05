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    Готоку Сакаи переходит в «Гамбург»

    Защитник немецкого «Штутгарта» Готоку Сакаи в понедельник пройдет медицинское обследование для «Гамбурга» – клуба, в который японец с большой долей вероятности перейдет.

    В минувшем сезоне Бундеслиги футболист провел 18 матчей и забил 1 мяч и помог «швабам» не вылететь в дивизион рангом ниже.

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    Источник: Twitter

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    05.07.2015 20:30
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    Комментарии (8)
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    Z O D I A C
    1436118650
    Одним швабским самураем меньше.
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    dimagas1
    1436119374
    Бедный Штутгарт....скоро наверно вылетит на пару с Гамбургом.
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    IKER-RAUL
    1436131087
    динозаврам Успехов в новом сезоне!
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    Макалай Калкин
    1436157768
    Вот, японцев-то в Европе наплодилось.
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    Сливки общества
    1436170845
    Гамбург усиляется.
    Ответить
    nahan
    1436190463
    Зачем его отпускают, странно.
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    ZeuSS
    1436261077
    Может что-то и получиться,наконец-то Руководство за ум взяли!НО КАК МОЖНО БЫЛО ОТПУСТИТЬ БЕЙСТЕРА
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    ologreds
    1694997665
    numo434873
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