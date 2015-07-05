Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Зе Луиш вылетел в Москву

    По сообщениям источника, футболист португальской «Браги» Зе Луиш уже вылетел в Москву, чтобы в начале следующей недели пройти медобследование и подписать контракт с московским «Спартаком». Но клубы еще не до конца договорились по стоимости футболиста и о способе ее оплаты. «Спартак» предлагает за нападающего сборной Кабо-Верде 7 миллионов евро, но в рассрочку, а президент «Браги» Антонио Сальвадор согласен на 6,5 миллионов евро, но единовременным платежом.

    Скорее всего, контракт Зе Луиша с красно-белыми будет рассчитан на 4 года.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (54)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    spilo
    1436123856
    хорошо.
    Ответить
    Порядочная свинья
    1436124002
    Что-то соккер не пишет, приземлился Зе Луиш в Москве или нет? Ну или хотя бы, какой город пролетает... Народ ведь волнуется!
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436127276
    Спартак предлагает за него 28 млн евро, но президент чисто изза тово что таковых шуток с роду не слыхал, согласился и на 27 млн, щедрости его красно-белые неслыханно рады
    Ответить
    piercman
    1436143069
    этот негр стоит 1,5 ляма, если верить тр.маркту.
    Ответить
    alessios1990
    1436152923
    Некоторые специалисты его называют Дрогба из Кабо-Верде! Очень конечно громкие сравнения) Где Дрогба, а где Зе Луиш. Видел я его за сборную Кабо-Верде на КАН и, честно говоря, не впечатлил
    Ответить
    Misha1978888
    1436162395
    А более классные игроки в Россию уже не едут?
    Ответить
    YRunner
    1436170089
    Прилетели уже, наверное.)
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436170892
    Торопится чересчур...
    Ответить
    nahan
    1436190170
    Хорошая сделка намечается, или уже состоялась.
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434867
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+