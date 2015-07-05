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    Защитник «Аугсбурга» Баба может перейти в «Рому»

    Левый защитник «Аугсбурга» Абдул Рахман Баба близок к переходу в «Рому». Римляне согласовали с 21-летним игроком 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.

    Однако «Рома» пока не договорилась с «Аугсбургом». Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как «Аугсбург» требует 25 миллионов.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    05.07.2015 17:50
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    Комментарии (36)
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    Bundeseam
    1436112022
    барсе больше подошел бы.
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    gооdbyegoodbоy
    1436112389
    Так уже одна перешла же из ЦСКА
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    Amanreca
    1436112503
    Баба больше подойдет Манчестеру:) С дайвером руни отличная связка будет:)
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    ДСА
    1436112538
    Получается Ромовая Баба.
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    Z O D I A C
    1436118071
    Дорогая Баба)) Хотя все они такие))
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436118223
    Сторгуются в итоге...
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    Juventus21
    1436121869
    Баба нынче дорогая.
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1436122836
    Купили Бабу для Пупса!)
    Ответить
    nahan
    1436189520
    Баба для Ромы...
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434862
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