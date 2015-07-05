Защитник «Аугсбурга» Баба может перейти в «Рому»

Левый защитник «Аугсбурга» Абдул Рахман Баба близок к переходу в «Рому». Римляне согласовали с 21-летним игроком 5-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год.
Однако «Рома» пока не договорилась с «Аугсбургом». Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как «Аугсбург» требует 25 миллионов.
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Однако «Рома» пока не договорилась с «Аугсбургом». Римский клуб готов предложить за трансфер Бабы 18 миллионов евро и различные бонусы, тогда как «Аугсбург» требует 25 миллионов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!