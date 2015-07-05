Президент «Антальяспора»: «Надеюсь, клуб сможет приобрести Месси в течение пяти лет»

Президент «Антальяспора» Гюльтекин Генджер сообщил, что клуб планирует в будущем приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет», – сказал Генджер. Пока же «Антальяспор» ведет переговоры с Роналдиньо.
Напомним, что «Антальяспор» является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий «Сампдории» Самуэль Это'О.
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«Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет», – сказал Генджер. Пока же «Антальяспор» ведет переговоры с Роналдиньо.
Напомним, что «Антальяспор» является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий «Сампдории» Самуэль Это'О.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!