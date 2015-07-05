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    • Президент «Антальяспора»: «Надеюсь, клуб сможет приобрести Месси в течение пяти лет»

    Президент «Антальяспора»: «Надеюсь, клуб сможет приобрести Месси в течение пяти лет»

    Президент «Антальяспора» Гюльтекин Генджер сообщил, что клуб планирует в будущем приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Надеюсь, что следующий президент, который придет после меня, сможет приобрести Месси в течение пяти лет», – сказал Генджер. Пока же «Антальяспор» ведет переговоры с Роналдиньо.

    Напомним, что «Антальяспор» является новичком турецкой лиги. Недавно состав клуба пополнил бывший нападающий «Сампдории» Самуэль Это'О.

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    Источник: Goal.com

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    05.07.2015 17:43
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    Комментарии (131)
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    ZA POROGA
    1436161035
    имеем турецкий анжи..
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    Expert-disport
    1436161078
    Источник Goal...., перевел бомбаррдиру!!!!! Не плохое начало!
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    Duda Gigolaev Osetin
    1436167352
    Нью-Васюки прям.... Антальяспор автоматически становится столицей мира! ))
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    Michael13
    1436168432
    Анталья спор)за счёт туризма можно и гранд футбола сделать))
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    Матрассник
    1436171539
    Петросян прям. Аршавина не забудь
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    Noel_Шеф
    1436174689
    Обычный пиар громкими словами.
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    старина
    1436177290
    Это*О где только не играл.И если его заполучили ,то не факт что и Месси туда попрется
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    Ден 781
    1436301733
    В этом году надо лететь отдыхать в Анталию
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    Axidan
    1438458343
    Помню когда-то и новый президент Интера что-то подобное говорил.. )
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    ologreds
    1694997665
    numo434861
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