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    «Барселона» договорилась о трансфере Турана

    Полузащитник «Атлетико» Арда Туран продолжит карьеру в «Барселоне». Сумма трансфера составит 34 миллиона евро. Еще 7 миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.

    Турецкий полузащитник провел в составе «Атлетико» четыре сезона. С мадридским клубом Туран выигрывал испанскую Примеру, Лигу Европы, а также стал обладателем Кубка Испании.

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    Источник: Mundodeportivo

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    05.07.2015 14:28
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    Комментарии (303)
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    Benteke
    1436117604
    Он же изначально хотел в АПЛ. В МЮ он перейдет
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    Sevastopol-www
    1436117929
    Дождёмся официального сообщения...
    Ответить
    112910415
    1436120571
    мы знали!
    Ответить
    TheDDS
    1436120764
    Договорилась пару месяцев назад, но сейчас это всплыло официально
    Ответить
    Chak-Norris
    1436121890
    Бабули$ на ветер!
    Ответить
    RUSTY8
    1436157893
    инакуя он нужен барсе лавку полировать сильно переоцененный футболер ничем кроме бородатой шевелюры и жесткой игрой, на грани жестокой, не выделялся
    Ответить
    Barca09-09
    1436165573
    А за место кого он ?
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    nahan
    1436189197
    Барселоне самый раз игрок, техничный.
    Ответить
    Bahta
    1436191871
    очень техничный игрок)
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    ologreds
    1694997665
    numo434854
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