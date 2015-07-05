«Барселона» договорилась о трансфере Турана

Полузащитник «Атлетико» Арда Туран продолжит карьеру в «Барселоне». Сумма трансфера составит 34 миллиона евро. Еще 7 миллионов мадридский клуб может получить в качестве бонусов.
Турецкий полузащитник провел в составе «Атлетико» четыре сезона. С мадридским клубом Туран выигрывал испанскую Примеру, Лигу Европы, а также стал обладателем Кубка Испании.
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Турецкий полузащитник провел в составе «Атлетико» четыре сезона. С мадридским клубом Туран выигрывал испанскую Примеру, Лигу Европы, а также стал обладателем Кубка Испании.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!