Стали известны некоторые подробности контракта Подольски с «Галатасараем»

Прессе стали известны некоторые подробности личного контракта Лукаса Подольски, который на этой неделе перешел в турецкий «Галатасарай» из лондонского «Арсенала». 30-летний футболист будет зарабатывать 3 млн. евро в год и 20 тыс. евро за каждый проведенный матч.

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Казна «Арсенала» пополнилась 2,5 млн. евро, а футболист подписал с «Галатасараем» трехлетний контракт с возможностью продления на один сезон.