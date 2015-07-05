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    • Стали известны некоторые подробности контракта Подольски с «Галатасараем»

    Стали известны некоторые подробности контракта Подольски с «Галатасараем»

    Прессе стали известны некоторые подробности личного контракта Лукаса Подольски, который на этой неделе перешел в турецкий «Галатасарай» из лондонского «Арсенала». 30-летний футболист будет зарабатывать 3 млн. евро в год и 20 тыс. евро за каждый проведенный матч.

    Казна «Арсенала» пополнилась 2,5 млн. евро, а футболист подписал с «Галатасараем» трехлетний контракт с возможностью продления на один сезон.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 11:59
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    Комментарии (34)
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    mamrik-09
    1436094759
    не плохо
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    alik4
    1436099075
    отличное усиление для галатасарая
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    7cska55
    1436104762
    Нормальный вариант.
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    ДАША Д
    1436104778
    Подольски точно не прогадал.
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    Макалай Калкин
    1436106194
    Можно и без подробностей - бабосики.
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    alessios1990
    1436106840
    Будет играть за Галатасарай ровно до 33 лет, а затем в возрасте Христа вернется в свой родной Кельн) Удачи Лукасу в Турции! Пусть покажет в Галатасарае все, на что он способен.
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    Sevastopol-www
    1436117725
    Денежный дождь...
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    джек99
    1436124189
    Заголовок намекает на что-то криминальное...
    Ответить
    nahan
    1436188883
    Вариант неплохой для Подольски.
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    ologreds
    1694997667
    numo434849
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