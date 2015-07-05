«Вильярреал» хочет продлить аренду Черышева

«Вильярреал» желает сохранить в своем составе российского полузащитника Дениса Черышева и сделал предложение мадридскому «Реалу», которому принадлежат права на игрока, продлить аренду еще на один сезон. Других предложений у «королевского клуба» пока нет, а новый наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес в будущем сезоне не рассчитывает на Дениса.

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В минувшем сезоне Черышев являлся игроком основного состава «Вильярреала», в 26 матчах забив 4 мяча и сделав 9 результативных передач.