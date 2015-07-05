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    «Вильярреал» хочет продлить аренду Черышева

    «Вильярреал» желает сохранить в своем составе российского полузащитника Дениса Черышева и сделал предложение мадридскому «Реалу», которому принадлежат права на игрока, продлить аренду еще на один сезон. Других предложений у «королевского клуба» пока нет, а новый наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес в будущем сезоне не рассчитывает на Дениса.

    В минувшем сезоне Черышев являлся игроком основного состава «Вильярреала», в 26 матчах забив 4 мяча и сделав 9 результативных передач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 10:41
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    Комментарии (23)
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    KaSog Kerket
    1436089619
    понравился значит,а так неплохо себя проявил в субмарине.
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    Павлюченко 13
    1436089624
    Слишком часто травмируется Денис...
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    ЮЗИК
    1436098779
    Это будет лучше для всех
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    lange
    1436100047
    \"Вильярреал\" - команда Черышева.
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    Макалай Калкин
    1436106550
    Все от больного Переса зависит и от худеющего Бени, а так надо по-любому продлевать его.
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    starche
    1436113634
    Другого варианта похоже и нет.
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    Sevastopol-www
    1436117231
    Будет и дальше играть...
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1436119021
    хорошее развитие для Черышева.
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    nahan
    1436176807
    Можно было и выкупить права.
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    ologreds
    1694997667
    numo434842
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