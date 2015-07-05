Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Ругани: «Хочу увидеть, чего я стою на фоне великих чемпионов»

    Ругани: «Хочу увидеть, чего я стою на фоне великих чемпионов»

    Футболист туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился своими ожиданиями от выступления за «старую синьору». Напомним, что минувший сезон игрок провел на правах совместного владения в «Эмполи».

    «У меня есть ощущение, что я созрел для «Ювентуса». Решать клубу, оставлять меня или отправить снова в аренду. Но хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих чемпионов, которые собраны в «бьянконери», – заявил Ругани.

    В минувшей кампании «Серии А» футболист отыграл все без исключения матчи и забил три мяча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    КиLLеr
    1436051347
    ...хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих кабинетных чемпионов, которые собраны в \"бьянконери\", - заявил Ругани.
    Ответить
    Andrumas
    1436056297
    Для Ювентуса норм, на замену самое оно!
    Ответить
    ЮЗИК
    1436062335
    Видать не много стоит
    Ответить
    bestolochch
    1436068067
    Маловато три мяча
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436069206
    Пора возвращаться...
    Ответить
    Juventus21
    1436077253
    Ругани стоит попробовать себя в таком большом клубе, как Юве.
    Ответить
    Igrov
    1436080321
    удачи!
    Ответить
    alboro
    1436081596
    Юве сейчас лидер
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436108979
    На данный момент - ничего))
    Ответить
    ologreds
    1694997667
    numo434822
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+