Ругани: «Хочу увидеть, чего я стою на фоне великих чемпионов»

Футболист туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился своими ожиданиями от выступления за «старую синьору». Напомним, что минувший сезон игрок провел на правах совместного владения в «Эмполи».



«У меня есть ощущение, что я созрел для «Ювентуса». Решать клубу, оставлять меня или отправить снова в аренду. Но хочу увидеть, стою ли я чего-нибудь на фоне великих чемпионов, которые собраны в «бьянконери», – заявил Ругани.



В минувшей кампании «Серии А» футболист отыграл все без исключения матчи и забил три мяча.



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