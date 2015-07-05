«Интер» готов отдать Шакири за Ламелу

Миланский «Интер» продолжает искать себе усиление на будущий сезон. Итальянские СМИ узнали, что черно-синие изъявляют желание заполучить игрока английского «Тоттенхэма» Эрика Ламелу взамен на своего футболиста Джердана Шакири. Однако более приоритетными целями для «Интера» продолжают являться Мохамед Салах («Челси») и Стеван Йоветич («Манчестер Сити»).



«Интер» в минувшей кампании «Серии А» занял 8-е место.



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