Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Интер» готов отдать Шакири за Ламелу

    Миланский «Интер» продолжает искать себе усиление на будущий сезон. Итальянские СМИ узнали, что черно-синие изъявляют желание заполучить игрока английского «Тоттенхэма» Эрика Ламелу взамен на своего футболиста Джердана Шакири. Однако более приоритетными целями для «Интера» продолжают являться Мохамед Салах («Челси») и Стеван Йоветич («Манчестер Сити»).

    «Интер» в минувшей кампании «Серии А» занял 8-е место.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    лолос
    1436065261
    Пике готов променять Шакиру на Памелу Пике продолжает искать себе даму сердца на будущий сезон. Каталонские СМИ узнали, что защитник \"Барселоны\" изъявляет желание заполучить звезду сериала \"Спасатели Малибу\" Памелу Андерсон взамен на свою жену Шакиру. Однако более приоритетными женщинами для Пике продолжают являться Мила Йовович (\"Обитель зла\") и Селена Гомес (\"Отвязные каникулы\"). Пике в минувшем сезоне сделал с \"Барселоной\" требл.
    Ответить
    nahan
    1436068457
    Странно, что не смогли использовать возможности Шакири.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436069554
    Обычное дело... Все ищут...
    Ответить
    KaSog Kerket
    1436073063
    почему Манчини не устраивает Шакири?,дать шанс надо парняге.
    Ответить
    alexov222
    1436078198
    албанец скорей всего подошел бы ттх,но такого обмена не хочется. все еще надеюсь ламела сможет заиграть в апл P.S. Леви надеется до сегодняшнего вечера договориться по Тоби Алдервейрелду. удачи ему в мадриде,еще один хороший центрбек нужен ттх
    Ответить
    Zen-Aky
    1436098400
    Нет только не Шакири нельзя его отпускать молодой еще он себя еще покажет. А вот Ламелу было бы неплохо прикупить.
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436109334
    Интер готов искупить свои грехи перед всей Серией А.
    Ответить
    mendez999
    1436123243
    Шакири продавать нельзя
    Ответить
    RUSTY8
    1436156498
    ламела-икарди суперсвязкой была бы
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434817
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+