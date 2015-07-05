Зе Луиш пройдет медобследование в начале следующей недели

Как уже сообщалось, московский «Спартак» договорился с португальской «Брагой» о переезде в Россию форварда команды Зе Луиша. Стоимость трансфера составит примерно 7 миллионов евро. Медицинское обследование футболист пройдет в начале следующей недели.



В минувшем чемпионате Португалии игрок сборной Кабо-Верде в 20 матчах забил 8 мячей.



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