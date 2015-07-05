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    Зе Луиш пройдет медобследование в начале следующей недели

    Как уже сообщалось, московский «Спартак» договорился с португальской «Брагой» о переезде в Россию форварда команды Зе Луиша. Стоимость трансфера составит примерно 7 миллионов евро. Медицинское обследование футболист пройдет в начале следующей недели.

    В минувшем чемпионате Португалии игрок сборной Кабо-Верде в 20 матчах забил 8 мячей.

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 00:09
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    Комментарии (28)
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    nahan
    1436068246
    Скоро узнаем, какой игрок.
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    Sevastopol-www
    1436069697
    Кабо-Верде ещё у нас не был представлен...
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    ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
    1436076252
    ОБСЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ХАРА ИЗ СБОРНОЙ ЧИЛИ ГЫ ГЫ
    Ответить
    tesch
    1436078995
    скорее бы начал тренироваться с командой.
    Ответить
    swed_5
    1436082558
    По-моему это шлак
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    ufos73
    1436083390
    Уже до 7 вырос... Завтра 10 напишут )))
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    Miaf
    1436094924
    За его игрой хотя бы следили? Луиш не был и не является ведущим форвардом. Его несколько раз отдавали в аренду, а нынешней зимой вообще хотели продать. Руководство португальского клуба выставило за игрока ценник в 2,5 миллиона, но покупателей на него не нашлось. Сейчас \"Брага\" отказывается продавать Луиша в \"Спартак\" уже за 6 миллионов. Кроме того через год контракт Луиша с прагой истекает и его можно было бы взять еще дешевле.И еще если смотреть на его игру в ютубе , дриблинга у парня вообще нет. Я не говорю именно о Спартаке, но неужели к Российским клубам такое пренебрежение. Тогда зачем вообще эти легионеры нужны? Хожу и буду ходить на Спартак, даже если там будут играть только Россияне.
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    Bearded man
    1436095246
    В стиле Спартака, а потом скажут, что они не тратят много денег на игрока, зато купят десяток Луишов.)
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    Макалай Калкин
    1436109367
    И Аленичев туда же...
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    ologreds
    1694997669
    numo434815
    Ответить
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