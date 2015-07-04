Тухель: «Боруссия» приняла радушно»

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал, как его приняла команда.



«Все оказались очень вежливыми, открытыми и устроили очень теплый прием мне и тренерскому штабу. Считаю, что я пережил именно те эмоции, которые испытывает человек на новом месте работы», – заявил специалист.



Напомним, что Тухель пришел в «Боруссию» из «Майнца», равно как и бывший тренер Юрген Клопп.



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