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    Тухель: «Боруссия» приняла радушно»

    Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал, как его приняла команда.

    «Все оказались очень вежливыми, открытыми и устроили очень теплый прием мне и тренерскому штабу. Считаю, что я пережил именно те эмоции, которые испытывает человек на новом месте работы», – заявил специалист.

    Напомним, что Тухель пришел в «Боруссию» из «Майнца», равно как и бывший тренер Юрген Клопп.

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    Источник: Goal.com

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    04.07.2015 23:33
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SpawN757
    1436044372
    Жалко Клоппа,ну посмотрим что покажет новый тренер
    Ответить
    weinmar
    1436054671
    Удачи Тухелю в Боруссии! Пусть вернет команду туда, где она должна быть
    Ответить
    nahan
    1436067754
    Тухелю успешной работы.
    Ответить
    Levadia
    1436068498
    Удачи на новом поприще!
    Ответить
    старина
    1436082697
    Дортмунд радушный город.Это точно
    Ответить
    Triem
    1436086320
    Дортмунд самый футбольный город! Надеюсь у Тухеля всё получится там!
    Ответить
    hejabvb
    1436095058
    Печаль, которая была после заявления Клоппа, ушла сразу как назначили официально Тухеля. В этого тренера я верю. Надеюсь давить на него не станут.
    Ответить
    Летчик66
    1436116174
    Давай Томас, верим! У тебя все получится!
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    Александр_Бадигин
    1436128919
    Удачи новому тренеру!!!
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    ologreds
    1694997669
    numo434812
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