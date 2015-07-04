Лодыгин: «Тимощук был мне самым близким в команде»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу ухода из клуба полузащитника Анатолия Тимощука и поведал, как проходит восстановление от повреждения.



«Анатолия мало кто может заменить. Сейчас сложно без него, ведь он был для меня самым близким человеком в команде, с которым мы проводили очень много времени. Что поделать – такова жизнь и у каждого свой путь. Что касается травмы, то выражаю благодарность нашему медицинскому штабу. Я полностью вернулся и тренируюсь, исполняю все тренерские указания», – заявил Лодыгин.



Напомним, что уже 12-го июля «Зенит» проведет матч за Суперкубок России с московским «Локомотивом».



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