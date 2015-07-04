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    Лодыгин: «Тимощук был мне самым близким в команде»

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин высказался по поводу ухода из клуба полузащитника Анатолия Тимощука и поведал, как проходит восстановление от повреждения.

    «Анатолия мало кто может заменить. Сейчас сложно без него, ведь он был для меня самым близким человеком в команде, с которым мы проводили очень много времени. Что поделать – такова жизнь и у каждого свой путь. Что касается травмы, то выражаю благодарность нашему медицинскому штабу. Я полностью вернулся и тренируюсь, исполняю все тренерские указания», – заявил Лодыгин.

    Напомним, что уже 12-го июля «Зенит» проведет матч за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

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    Источник: ФК «Зенит»

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    04.07.2015 22:58
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    Комментарии (31)
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    nahan
    1436067421
    Похоже, что мы упустили что-то важное...
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    Avaretz
    1436068543
    Российским у клубам нечего переживать, они до финала по любому не дойдут
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    Levadia
    1436069957
    У кого о чём болит,тот о том и комментит!
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    REDWHITE_
    1436073798
    был самым близким человеком)) аха-ха как это мило! Это любовь!!))
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    sir_Alex
    1436078489
    Не горюй, Юра! Будет в твоей жизни новый мужчина
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    Урия Гип
    1436078946
    В Европе он долго жил. Ну и вот...
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    Davidgreen
    1436080747
    )
    Ответить
    Betman
    1436089065
    Лодыгин просто отметил, что Тимощук был его лучшим корешом в команде. A здешние латентные петушки сразу о своём закудахтали, лол.
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    112910415
    1436119898
    всё пройдёт
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    ologreds
    1694997669
    numo434808
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