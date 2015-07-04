Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кузьмин: «Это не наши проблемы, что случилось в «Динамо»

    Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин поделился мыслями по поводу неожиданного выхода команды в Лигу Европы. Напомним, что клуб из Татарстана был приглашен в турнир из-за того, что дисквалификацию за нарушение финансового fair-play получило московское «Динамо».

    «Приятно будет сыграть в еврокубке. Совершенно не важно, как мы там оказались. То, что произошло в «Динамо», – это их проблемы. Им можно только посочувствовать. Я бы не стал сейчас говорить, что мы вернулись в еврокубки. Нужно сначала сыграть два отборочных раунда и отнестись к ним серьезно. Вот когда будем в группе, тогда и можно будет назвать это возвращением», – сказал игрок.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Борисыч1
    1436046046
    Удачи Рубину! Пусть играют и выигрывают!
    Ответить
    КПР
    1436055267
    Верно.
    Ответить
    nahan
    1436067331
    Лучше бы промолчал...
    Ответить
    pashkov-vitaly2011
    1436072233
    А \"Динамо\" в прошлом сезоне всё же навело шороху в Европе и засветилось так, что его начали бояться. Иначе, отчего вдруг такое пристальное внимание к рядовому клубу из второй по рейтингу сотне!
    Ответить
    valeh172
    1436075762
    Тоже мне второй Аршавин
    Ответить
    Qranat
    1436079984
    Пример словоблудливого главного плохо повлиял даже на такого игрока, как Кузьмин... Жаль, был хороший защитник. Вот истинный уровень нынешнего \"Рубина\" Биляша вся Россия увидела вчера... И как он собирается в Европе играть, если шестая команда второй бундеслиги возила казанских как дворовую бригаду колхозников ??? Бей-беги без царя в голове в Европе не прокатывает.
    Ответить
    Davidgreen
    1436080784
    :)
    Ответить
    Svtur
    1436080928
    оправдывается
    Ответить
    112910415
    1436119742
    надо биться
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434807
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+