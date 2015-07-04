Кузьмин: «Это не наши проблемы, что случилось в «Динамо»

Защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин поделился мыслями по поводу неожиданного выхода команды в Лигу Европы. Напомним, что клуб из Татарстана был приглашен в турнир из-за того, что дисквалификацию за нарушение финансового fair-play получило московское «Динамо».



«Приятно будет сыграть в еврокубке. Совершенно не важно, как мы там оказались. То, что произошло в «Динамо», – это их проблемы. Им можно только посочувствовать. Я бы не стал сейчас говорить, что мы вернулись в еврокубки. Нужно сначала сыграть два отборочных раунда и отнестись к ним серьезно. Вот когда будем в группе, тогда и можно будет назвать это возвращением», – сказал игрок.



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