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    «Краснодар» вновь проиграл в товарищеском матче

    «Краснодар» сегодня провел очередной контрольный матч, в котором потерпел третье поражение кряду.

    4 июля.

    «Краснодар» – «ВАК Ст. Андрэ» (Австрия) – 1:2 (0:1).

    Гол у «Краснодара»: 1:2 – Вандерсон, 62.

    «Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Вандерсон, 58), Петров (Батютин, 69), Газинский (Старков, 69), Перейра, Ахмедов (Марченко, 82), Мамаев (Быстров, 58), Смолов (Енджейчик, 58), Ари (Лаборде, 58).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 21:06
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    Комментарии (49)
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    морозз
    1436040866
    Команде играть на два фронта а усиления как такового не произошло...печально всё это и тревожно!
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    pinturicchio86
    1436040964
    хороший клуб преврашается в дно
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    DIDI 23
    1436041657
    Досада.
    Ответить
    drug01
    1436041768
    Без Широкова трудновато...
    Ответить
    Блуждающий
    1436054515
    Это же товарняки, пусть все товарняки проиграют, главное официальные матчи
    Ответить
    nahan
    1436066680
    Ну, австрийцам не грех проиграть...
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    alessios1990
    1436075141
    ЦСКА второй раз проиграл, ФК Краснодар уже третий раз подряд. Все это не слишком показательно) Ведущие клубы РПЛ постепенно вкатываются в новый для себя сезон и не форсируют подготовку. Удачи быкам в наступающем сезоне!
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    СМЕРШiРУ
    1436080351
    ЦСКА Спартак и Краснодар просто соревнуются - кто хуже отыграет товарке на предсезонке. Пока кони в лидерах)) Но всё ещё может измениться. Господа и дамы - делаем свои ставки))....
    Ответить
    112910415
    1436119441
    своеобразно
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    ologreds
    1694997669
    numo434796
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