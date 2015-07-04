«Краснодар» вновь проиграл в товарищеском матче

«Краснодар» сегодня провел очередной контрольный матч, в котором потерпел третье поражение кряду.



4 июля.



«Краснодар» – «ВАК Ст. Андрэ» (Австрия) – 1:2 (0:1).



Гол у «Краснодара»: 1:2 – Вандерсон, 62.





«Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Вандерсон, 58), Петров (Батютин, 69), Газинский (Старков, 69), Перейра, Ахмедов (Марченко, 82), Мамаев (Быстров, 58), Смолов (Енджейчик, 58), Ари (Лаборде, 58).



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Вандерсон, 58), Петров (Батютин, 69), Газинский (Старков, 69), Перейра, Ахмедов (Марченко, 82), Мамаев (Быстров, 58), Смолов (Енджейчик, 58), Ари (Лаборде, 58).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!