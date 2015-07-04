«Локомотив» одержал победу над «Лудогорцем»

Московский «Локомотив» в рамках своего учебно-тренировочного сбора сегодня провел товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем».



4 июля.



«Локомотив» (Москва) – «Лудогорец» (Разград) – 2:0 (1:0).

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 43; 2:0 – Шкулетич, 65.





«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Шишкин, Чорлука (Логашов, 64), Пейчинович, Янбаев (Денисов, 46), Тарасов (Ниассе, 76), Фернандеш (Ан. Миранчук, 76), Ал. Миранчук (Коломейцев, 46), Касаев (Михалик, 76), Григорьев (Шкулетич, 64), Майкон (Самедов, 46).



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! Гильерме (Коченков, 46), Шишкин, Чорлука (Логашов, 64), Пейчинович, Янбаев (Денисов, 46), Тарасов (Ниассе, 76), Фернандеш (Ан. Миранчук, 76), Ал. Миранчук (Коломейцев, 46), Касаев (Михалик, 76), Григорьев (Шкулетич, 64), Майкон (Самедов, 46).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!