Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Локомотив» одержал победу над «Лудогорцем»

    Московский «Локомотив» в рамках своего учебно-тренировочного сбора сегодня провел товарищеский матч с болгарским «Лудогорцем».

    4 июля.

    «Локомотив» (Москва) – «Лудогорец» (Разград) – 2:0 (1:0).
    Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 43; 2:0 – Шкулетич, 65.

    «Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Шишкин, Чорлука (Логашов, 64), Пейчинович, Янбаев (Денисов, 46), Тарасов (Ниассе, 76), Фернандеш (Ан. Миранчук, 76), Ал. Миранчук (Коломейцев, 46), Касаев (Михалик, 76), Григорьев (Шкулетич, 64), Майкон (Самедов, 46).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The_BESTolo4b
    1436033846
    Чорлука кеп
    Ответить
    Он-моя жизнь
    1436034164
    Непривычно не видеть фамилию Павлюченко
    Ответить
    dokom
    1436034384
    Герои!
    Ответить
    FanParovoz
    1436034491
    отлично
    Ответить
    VIPded
    1436034687
    Радует, вспоминая про группу ЛЕ...
    Ответить
    РусФут
    1436034712
    Молодцы-а ведь Лудогорец многим нашим командам \"нервы попортил\", пусть даже в товарняках.
    Ответить
    Vladimir 808
    1436039412
    С победой Локо!
    Ответить
    nahan
    1436066624
    Шкулетич отличился, молодец.
    Ответить
    фанат джигурды
    1436097415
    опа, Джигурда!!! что-то юзера джек дэнилс нету!!!! рыдает наверное!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997669
    numo434794
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+