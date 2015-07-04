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    • Джеррард: «Не остался в Европе, потому что хотел нового вызова»

    Джеррард: «Не остался в Европе, потому что хотел нового вызова»

    Экс-полузащитник английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард объяснил свое решение уехать за океан.

    «У меня было несколько хороших европейских вариантов продолжения карьеры, но мне хотелось абсолютно нового вызова, хотелось покинуть зону комфорта и получить совершенно новый жизненный опыт. Немаловажным был и тот фактор, что в США моя семья будет жить с удовольствием. Теперь у меня будет возможность по окончании карьеры сказать, что я не сидел всю жизнь на одном месте, а попробовал что-то другое. Хотя в «Ливерпуле» мне, конечно же, было очень комфортно», – заявил англичанин.

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    Источник: Skysports

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    04.07.2015 20:21
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    Комментарии (50)
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    Leicester City
    1436033108
    джерард символ великого ливерпуля!!!
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    Master Football 7
    1436033318
    Молодец жерард,особенно понравился последний матч \"лигенды\".
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    Виталик ManUtd Rus
    1436033351
    Спасибо стиви за тот слив с Демба Ба ! Так бы ливерка ,все же, взяли рандомное чемпионство ! В итоге стива ливерка поперла за океан )))
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    Виталик ManUtd Rus
    1436034362
    В номинации \"ПРОВОДЫ ГОДА\" побеждает матч . . . Сток Сити-ливерка ! 6-1 , провожали от души ! )))
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    9_Мая
    1436037006
    Стивен все правильно сделал.Не продал Ливерпуль,каким бы этот клуб ни был,ни на что.Хвала,тебе,Стиви,и почет!Пусть не завоевал золото апл,зато всегда будет \"Легендой\".В трандеже не замечен,с [Соблюдайте правила] не[Соблюдайте правила]ся.
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    TheDDS
    1436039373
    Потому что хотел много бабла, говори как есть
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    Сливки общества
    1436040801
    Правильно, что уехал за океан. Там и болельщикам не обидно, и самому хорошо.
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    nahan
    1436066531
    Все верно, удачи Джеррарду.
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    alessios1990
    1436075390
    Все правильно сделал Стиви Джи! Хотя вполне бы мог еще один сезон поиграть где нибудь в Турции. Но это его выбор) Всего наилучшего легенде Ливерпуля в МЛС!
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    ologreds
    1694997669
    numo434793
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