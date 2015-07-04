Джеррард: «Не остался в Европе, потому что хотел нового вызова»

Экс-полузащитник английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард объяснил свое решение уехать за океан.



«У меня было несколько хороших европейских вариантов продолжения карьеры, но мне хотелось абсолютно нового вызова, хотелось покинуть зону комфорта и получить совершенно новый жизненный опыт. Немаловажным был и тот фактор, что в США моя семья будет жить с удовольствием. Теперь у меня будет возможность по окончании карьеры сказать, что я не сидел всю жизнь на одном месте, а попробовал что-то другое. Хотя в «Ливерпуле» мне, конечно же, было очень комфортно», – заявил англичанин.



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