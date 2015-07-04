«Вольфсбург» отказался от продажи Перишича

Немецкий «Вольфсбург» не намерен расставаться с Иваном Перишичем. «Волки» не хотят терять одного из своих лидеров перед выступлением в Лиге чемпионов.
«Мы знаем об интересе к Ивану со стороны многих клубов. В частности, им интересуется «Интер». Однако у нас нет никакого желания продавать Ивана» — поведал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллоф.
В минувшем сезоне Бундеслиги хорватский полузащитник провел за «Вольфсбург» 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.
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«Мы знаем об интересе к Ивану со стороны многих клубов. В частности, им интересуется «Интер». Однако у нас нет никакого желания продавать Ивана» — поведал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллоф.
В минувшем сезоне Бундеслиги хорватский полузащитник провел за «Вольфсбург» 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!