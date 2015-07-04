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    «Вольфсбург» отказался от продажи Перишича

    Немецкий «Вольфсбург» не намерен расставаться с Иваном Перишичем. «Волки» не хотят терять одного из своих лидеров перед выступлением в Лиге чемпионов.

    «Мы знаем об интересе к Ивану со стороны многих клубов. В частности, им интересуется «Интер». Однако у нас нет никакого желания продавать Ивана» — поведал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллоф.

    В минувшем сезоне Бундеслиги хорватский полузащитник провел за «Вольфсбург» 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.

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    Источник: Kicker.de

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    04.07.2015 18:55
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    Комментарии (7)
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    dimagas1
    1436026113
    Классный игрок...как на полузащитника очень много забивает.
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    Бавария 2001
    1436035840
    Вольфсбург финансово стабильный клуб, так что на деньги их взять будет трудно, если конечно речь идет не о боснасловной сумме.
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    Den Bull
    1436036695
    И правильно.
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    Сливки общества
    1436041842
    Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Орландо Сити» Полузащитник «Шальке-04» Кевин-Принс Боатенг привлёк внимание «Орландо Сити», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В американском клубе хавбек мог бы присоединиться к бразильцу Кака, который, как и он, также выступал за «Милан». Судя по всему, ганец этим летом сменит клуб, поскольку в конце прошлого сезона он был освобождён от тренировок с «Шальке». Официально он ещё числится игроком немецкой команды, но волен выбирать себе новый клуб самостоятельно.
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    nahan
    1436065985
    Нельзя волкам расставаться с Перишичем.
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    Sevastopol-www
    1436118579
    Самим пригодится...
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    ologreds
    1694997671
    numo434784
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