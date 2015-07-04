«Валенсия» приобрела права на Санти Мину

Талантливый испанский нападающий Санти Мина сменил «Сельту» на «Валенсию». 19-летний футболист подписал с новым клубом 6-летний контракт.
«Валенсия» выплатит «Сельте» 10 миллионов евро в качестве отступных. В минувшем сезоне форвард забил 7 голов в 20-ти матчах испанской Примеры.
Напомним, Санти Мина является самым юным голеодором в истории «Сельты».
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«Валенсия» выплатит «Сельте» 10 миллионов евро в качестве отступных. В минувшем сезоне форвард забил 7 голов в 20-ти матчах испанской Примеры.
Напомним, Санти Мина является самым юным голеодором в истории «Сельты».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!