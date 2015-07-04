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    Андреас Бек перешел в «Бешикташ»

    Немецкий защитник Андреас Бек пополнил состав «Бешикташа». 28-летний игрок подписал с новым клубом 3-летний контракт.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Футболист защищал цвета «Хоффенхайма» на протяжении семи сезонов.

    Напомним, что Бек родом из СССР. В детстве игрок переехал в Германию и там получил футбольное образование.

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    Источник: ФК «Бешикташ»

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    04.07.2015 18:34
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    Комментарии (7)
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    dante_voorhees
    1436024624
    ооо добро пожаловать Султан Бек
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    Нохчи Чоь
    1436024998
    Помню когда то Зенит им интересовался.
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    Hardwell
    1436025622
    Ужас...за каких то 2 ляма.Ему 28 лет!Он лидер был своего клуба все 7 сезонов.И ушёл так бесславно. В клубе он оочень бедном играл,вот решил зарплату получить хорошую.
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    weinmar
    1436026775
    Эх, немного жаль! Удачи русскому немцу (или наоборот)) в новом клубе!
    Ответить
    Selim Yavuz
    1436030610
    Правильно, Бешикташу нужно усиливать линию защиты
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    Sevastopol-www
    1436118481
    На пенсию заработает...
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    ologreds
    1694997671
    numo434782
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