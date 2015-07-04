Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Галатасарай» приобрел Лукаса Подольски

    Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел из «Арсенала» в турецкий «Галатасарай». Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на три года.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В 2012-м году «Галатасарай» уже пытался подписать Лукаса, но тогда форвард выбрал «Арсенал».

    Напомним, вторую половину прошедшего сезона Подольски провел в «Интере», за который выступал на правах аренды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии (90)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сливки общества
    1436041324
    Зарплата - 100 тыс.фунтов в неделю.
    Ответить
    SpawN757
    1436042895
    Это в данный момент его реальный уровень
    Ответить
    ermak6448
    1436043291
    \"Потолкаться\" перед футбольной (пенсии) тоже не плохо. Фамилия как Аншлаг на матчи...
    Ответить
    timur_zenit_fan
    1436043947
    кельн ему карьеру испортил...перешел бы в шальке, штутграт, бд...это команды его уровня, не больше.
    Ответить
    nahan
    1436064788
    Поиграет ещё на уровне.
    Ответить
    artem 81
    1436065237
    Удачи!!!
    Ответить
    Викос
    1436081572
    удачи
    Ответить
    112910415
    1436119097
    всех благ!
    Ответить
    RUSTY8
    1436155961
    хаха молодца арс развели турков
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434777
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+