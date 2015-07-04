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    Роман Еременко: «Тосно» нас хорошенько повозил!»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после поражения от «Тосно» (0:2) в контрольном матче признался, что первая игра после отпуска далась ему тяжело.

    «Тосно» нас здорово повозил, чтобы очнутся и проснуться — самое оно! Мы хотели выиграть, но пока силенок мало для этого, а так очень старались, и забить могли. Дальше будет легче, уверен в этом. К Лиге чемпионов будем в форме!» – рассказал Еременко после окончания матча.

    Напомним, что для ЦСКА это уже второе поражение подряд. Ранее армейцы уступили в товарищеском матче воронежскому «Факелу» со счетом 0:1.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.07.2015 16:13
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    Комментарии (144)
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    забайкальский армеец
    1436066226
    На то они и предсезонные товарняки,что бы команда могла наладить связки и подойти к официальным матчам в форме.А как Путинградцы то раскудахтались голубенькие.
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    artem 81
    1436073898
    А ТОСНО прям в полной форме, они также отдыхали и вышли оттянули коней
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    Порядочная свинья
    1436082901
    Молодец, очень самокритично! Роман потихоньку начинает понимать, куда попал...
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    RamonCSKA
    1436086148
    ну для кого то это вопрос жизни и смерти и победа о которой будут рассказывать внукам,а доя кого то тренировка
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    ФорвардЪ
    1436111776
    сколько добрых пожеланий!
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    redbluegorsk
    1436116346
    До 18 июля можно не напрягаться, а потом только победы!!!
    Ответить
    112910415
    1436118709
    скорбно
    Ответить
    dimagas1
    1436120327
    Зря с Динамо уходил.
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    Mi6
    1436120926
    Истории слуца повторяются.....
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    ologreds
    1694997671
    numo434773
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