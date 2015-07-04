«Интер» и «Легия» согласовали трансфер Дуды

Полузащитник «Легии» Ондрей Дуда перейдет в «Интер». Сумма сделки составит пять миллионов евро, но предусматривает различные бонусы.
«Я очень рад, что клубы договорились о моем переходе. Это шанс испытать себя на более высоком уровне. Я всерьез намерен выиграть конкуренцию за место в составе», – сказал Дуда.
20-летний словацкий игрок подпишет с «Интером» контракт на пять лет.
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«Я очень рад, что клубы договорились о моем переходе. Это шанс испытать себя на более высоком уровне. Я всерьез намерен выиграть конкуренцию за место в составе», – сказал Дуда.
20-летний словацкий игрок подпишет с «Интером» контракт на пять лет.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!