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    «Интер» и «Легия» согласовали трансфер Дуды

    Полузащитник «Легии» Ондрей Дуда перейдет в «Интер». Сумма сделки составит пять миллионов евро, но предусматривает различные бонусы.

    «Я очень рад, что клубы договорились о моем переходе. Это шанс испытать себя на более высоком уровне. Я всерьез намерен выиграть конкуренцию за место в составе», – сказал Дуда.

    20-летний словацкий игрок подпишет с «Интером» контракт на пять лет.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 15:51
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dimagas1
    1436014433
    Перестройка еще та...что и ожидалось.
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    Mоnоlo
    1436015092
    Тохир все таки вложился в Интер.
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    Adler angriff
    1436015450
    интер позорит имидж итальянского футбола.
    Ответить
    nahan
    1436018548
    Будем следить...
    Ответить
    Juventus21
    1436018829
    Интер подписал президента Польши)
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    Sevastopol-www
    1436020300
    Это вам не на дуде играть!)
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    КиLLеr
    1436023485
    Судя по нарезкам очень перспективный парень Дуда,успехов в Интере!
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    alboro
    1436025654
    мода на словаков
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    ologreds
    1694997671
    numo434772
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