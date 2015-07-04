Гидо Каррийо подписал контракт с «Монако»

Французский «Монако» договорился с аргентинским клубом «Эстудиантес» о трансфере аргентинского форварда Гидо Карийо.
24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с «монегасками» на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник «Эстудиантеса». С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.
«Я знал, что «Монако» интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением», – прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.
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24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с «монегасками» на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник «Эстудиантеса». С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.
«Я знал, что «Монако» интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением», – прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!