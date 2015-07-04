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    Гидо Каррийо подписал контракт с «Монако»

    Французский «Монако» договорился с аргентинским клубом «Эстудиантес» о трансфере аргентинского форварда Гидо Карийо.

    24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с «монегасками» на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник «Эстудиантеса». С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.

    «Я знал, что «Монако» интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением», – прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.

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    Источник: ФК «Монако»

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    04.07.2015 12:36
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    Комментарии (4)
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    Sevastopol-www
    1436003943
    Очередной аргентинец в Европе...
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    nahan
    1436017988
    Забивает, но не густовато...
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    RUSTY8
    1436155799
    через годик всунут какому-то мешку за 40 млн.
    Ответить
    ologreds
    1694997671
    numo434763
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