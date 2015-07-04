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    «Ювентус» продлит контракт с Аллегри

    По информации La Gazzetta dello Sport туринский «Ювентус» и главный тренер команды Массимилиано Аллегри до старта нового сезона продлят на год соглашение, рассчитанное до лета 2016 года. Зарплата Аллегри составит 2,5 миллиона евро за сезон с возможным увеличением до 3,7 миллиона евро с учетом всех бонусов.


    Таким образом, наставник «Ювентуса» станет вторым самым высокооплачиваемым тренером итальянского чемпионата после Роберто Манчини («Интер»), чья зарплата составляет 4 миллиона евро в год.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 11:56
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    Комментарии (23)
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    Triem
    1436004130
    А вы тут говорите \"физрук\". Были бы кадры!
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    Bom Bom
    1436005598
    Хороший у нас физрук)
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    урфинДжо
    1436006231
    посмотрим что будет дальше, алегри пришёл в уже готовую и сбитую конте команду...
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    Карпати1963
    1436007047
    Класно
    Ответить
    Juventus 32
    1436007536
    Ожидаемо, интересно будет наблюдать за его работой.
    Ответить
    LOKO 4ever
    1436012521
    2 млн получает Аллегри - Юве обладатель золотого дубля+финалист ЛЧ 4 ляма у Манчини - Интер....просто Интер
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    Hardwell
    1436013851
    Честно говоря,при всём уважении за сделанную работу Аллегри,больше в этот вклад побед внёс \"Антоха\" Конте.Спасибо ему! А на месте руководства я бы подумал всё же над Анчелотти и Клоппом.Хотя Аллегри теперь надолго,как я понял.С другой стороны,его сильная черта-дисциплина в команде. Я видел видео с тренировками Ювентуса.И там такой момент был,когда какие то споры возникли...А Погба говорит на Аллегри: \"Он-Босс,ему виднее\" .
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    nahan
    1436017754
    Ну-ну...
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    juventus186
    1436057761
    Заслужил, тут без споров даже...
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    ologreds
    1694997671
    numo434761
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