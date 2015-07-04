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    • Уйфалуши: «Болельщики «Атлетико» не простят де Хеа, если он перейдет в «Реал»

    Уйфалуши: «Болельщики «Атлетико» не простят де Хеа, если он перейдет в «Реал»

    Бывший защитник «Атлетико» Томаш Уйфалуши отметил, что переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» болельщики мадридцев воспримут крайне негативно. Напомним, что Де Хеа является воспитанником «Атлетико» и именно из этой команды перешeл в «МЮ» в 2011 году.



    «Нет, они не простят его, если он перейдeт в „Реал“. Для де Хеа не будет легко принять это решение. Это сюрприз для меня, потому что он болельщик „Атлетико“. Когда он был молод, его сердце было с „Атлетико“, — поведал в интервью Daily Star Уйфалуши, выступавший за „Атлетико“ с 2008 по 2011 год.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 11:47
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    Комментарии (64)
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    Петр 1
    1436012524
    он прав - болельщики не простят. и это правильно!
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    Galaxy real way
    1436012546
    А он перейдет.
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    Viktor41
    1436013358
    Ему, скорее, нужен выгодный контракт чем прощение. За Атлетик можно болеть играя за Реал. Болел же он за Атлетик играя за МЮ.
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    фанатикфутбола
    1436013776
    Как будто ему есть до этого дело. Это общеизвестный факт, что реал - клуб наемников. Берут аморальных предателей, с ними же прощаются, как с наемниками, без почестей за годы службы.
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    starche
    1436019809
    И это правильно.
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    Selim Yavuz
    1436021895
    это уже его личные проблемы
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    Hardwell
    1436026462
    Ты поэтому,Уйфалуши,до последнего сидел в Фиорентине?)) Хорош был защитник у чехов.Времён Недведа,Бароша,ну и Поборски можно отнести.Сильная сборная была,очень,хороша!Теперь долго такой не будет.
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    Воин трои
    1436047300
    Он прав.Странно,что воспитанник Атлетико даже задумался об этом переходе
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    112910415
    1436118161
    переживёт как-то
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    ologreds
    1694997673
    numo434760
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