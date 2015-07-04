Уйфалуши: «Болельщики «Атлетико» не простят де Хеа, если он перейдет в «Реал»

Бывший защитник «Атлетико» Томаш Уйфалуши отметил, что переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» болельщики мадридцев воспримут крайне негативно. Напомним, что Де Хеа является воспитанником «Атлетико» и именно из этой команды перешeл в «МЮ» в 2011 году.









«Нет, они не простят его, если он перейдeт в „Реал“. Для де Хеа не будет легко принять это решение. Это сюрприз для меня, потому что он болельщик „Атлетико“. Когда он был молод, его сердце было с „Атлетико“, — поведал в интервью Daily Star Уйфалуши, выступавший за „Атлетико“ с 2008 по 2011 год.







