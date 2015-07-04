Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кариока останется в «Атлетико Минейро»

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока, права на которого принадлежат «Спартаку», останется в бразильском клубе. Бразильский клуб достиг договоренности с красно-белыми о выкупе половины прав на 26-летнего бразильца, сообщает Otempo со ссылкой на Жорже Машаду, агента игрока.


    В ближайшее время стороны согласуют условия личного контракта и сделка будет закрыта.

    Напомним, в августе прошлого года «Спартак» отдал Кариоку на год в аренду «Атлетико Минейро». В чемпионате России бразилец с 2009 года провел за красно-белых 111 матчей, в которых забил 2 гола.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии (52)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NeiSeS
    1436014161
    ну за такое решение сразу \"двойка\"))
    Ответить
    TY13R
    1436014372
    правильно
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436014608
    Половина прав... Как я не люблю подобные сделки...
    Ответить
    nahan
    1436016982
    Кариока удачи на родине.
    Ответить
    diktor
    1436025793
    Ну и перышка ему-пусть на Родине играет.
    Ответить
    cvanza
    1436027462
    В тепле ему лучше
    Ответить
    Супервайзер
    1436027672
    Удачи Кариоке!
    Ответить
    112910415
    1436116657
    пусть блистает
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437088533
    круто
    Ответить
    ologreds
    1694997673
    numo434757
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+