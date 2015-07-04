Кариока останется в «Атлетико Минейро»

Полузащитник «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока, права на которого принадлежат «Спартаку», останется в бразильском клубе. Бразильский клуб достиг договоренности с красно-белыми о выкупе половины прав на 26-летнего бразильца, сообщает Otempo со ссылкой на Жорже Машаду, агента игрока.





В ближайшее время стороны согласуют условия личного контракта и сделка будет закрыта.





Напомним, в августе прошлого года «Спартак» отдал Кариоку на год в аренду «Атлетико Минейро». В чемпионате России бразилец с 2009 года провел за красно-белых 111 матчей, в которых забил 2 гола.







