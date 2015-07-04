«Спартак» и «Брага» достигли соглашения по трансферу Зе Луиса

Руководство «Спартака» и «Браги» достигли соглашения по поводу перехода нападающего Зе Луиса, сообщает Record. По информации издания, сумма сделки составит 6,5 миллионов евро.
24-летний футболист из Кабо-Верде не принял участия в первом тренировочном дне португальской команды, так как в ближайшее время отправится в Москву. Ему также разрешили не проходить предсезонное медицинское обследование в «Браге».
Напомним, в минувшем сезоне игрок сборной Кабо-Верде принял участие в 20 матчах чемпионата Португалии и забил 8 голов.
Следует отметить, что «Спартак» проявляет настойчивость в подписании Зе Луиса, который ранее уже согласился на переезд в Россию, однако красно-белым с трудом давались переговоры с президентом «Браги» Антонио Сальвадором.
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