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    • «Спартак» и «Брага» достигли соглашения по трансферу Зе Луиса

    «Спартак» и «Брага» достигли соглашения по трансферу Зе Луиса

    Руководство «Спартака» и «Браги» достигли соглашения по поводу перехода нападающего Зе Луиса, сообщает Record. По информации издания, сумма сделки составит 6,5 миллионов евро.

    24-летний футболист из Кабо-Верде не принял участия в первом тренировочном дне португальской команды, так как в ближайшее время отправится в Москву. Ему также разрешили не проходить предсезонное медицинское обследование в «Браге».

    Напомним, в минувшем сезоне игрок сборной Кабо-Верде принял участие в 20 матчах чемпионата Португалии и забил 8 голов.

    Следует отметить, что «Спартак» проявляет настойчивость в подписании Зе Луиса, который ранее уже согласился на переезд в Россию, однако красно-белым с трудом давались переговоры с президентом «Браги» Антонио Сальвадором.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:53
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    Комментарии (281)
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    slavik166
    1436023183
    Как всегда маскальская брехня.Розовые хотят в рассрочку,а португалы ни в какую .
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    diktor
    1436025072
    Про Промеса кони что то подобное писали-пусть и дальше смердят-поживем увидим,кого Спартак приобрел.А пока ...........ФАКЕЛ-ТОСНО и сказать мне им больше нечего.
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    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1436033422
    Против! Нужен нормальный нападала. Чем он лучше Юры??
    Ответить
    нoГГано
    1436033451
    А Аленичев в курсе ?)))
    Ответить
    A111EX
    1436038578
    Могу сказать про СПАРТАК и пусть меня забанят КОЗЛЫ [Соблюдайте правила] И ПЕРХОТЬ ПОДЗАЛУПНАЯ
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    Silva11
    1436043250
    посмотрим, что он тут сделает
    Ответить
    andrefinoo
    1436106013
    Фамилия звучная,думаю Спартак опять готов стать чемпионом.
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    ОЛЛС
    1436124540
    Вполне возможно,что игрок неплохой.Главное не затеряться в установках тренера.
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    Krasnodar 123
    1436130865
    КАБО-ВЕРДЕ ВО КАК!
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    ologreds
    1694997673
    numo434749
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