«Рома» намерена усилиться Шакири

Полузащитник «Интера» Джердан Шакири попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere della Sera. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою атакующую линию. Миланцы готовы отпустить 23-летнего швейцарца за 18 миллионов евро.
Напомним, что хавбек перебрался в «Интер» в январе 2015 года из «Баварии». За это время он сыграл в 18 матчах в составе черно-синих, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Помимо Ромы в услугах Шакири заинтересованы «Сток Сити» и «Ливерпуль». Относительно будущего Джердана в стане нерадзурри появлялась порой противоречивая информация. Так, по словам агента полузащитника, он не планирует уходить из «Интера», руководство которого, однако, сомневается в необходимости выкупа контракта у «Баварии».
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