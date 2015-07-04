«Рома» намерена усилиться Шакири

Полузащитник «Интера» Джердан Шакири попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere della Sera. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою атакующую линию. Миланцы готовы отпустить 23-летнего швейцарца за 18 миллионов евро.





Напомним, что хавбек перебрался в «Интер» в январе 2015 года из «Баварии». За это время он сыграл в 18 матчах в составе черно-синих, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.







