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    «Рома» намерена усилиться Шакири

    Полузащитник «Интера» Джердан Шакири попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere della Sera. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою атакующую линию. Миланцы готовы отпустить 23-летнего швейцарца за 18 миллионов евро.


    Напомним, что хавбек перебрался в «Интер» в январе 2015 года из «Баварии». За это время он сыграл в 18 матчах в составе черно-синих, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

    Помимо Ромы в услугах Шакири заинтересованы «Сток Сити» и «Ливерпуль». Относительно будущего Джердана в стане нерадзурри появлялась порой противоречивая информация. Так, по словам агента полузащитника, он не планирует уходить из «Интера», руководство которого, однако, сомневается в необходимости выкупа контракта у «Баварии».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:42
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    Комментарии (19)
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    dimagas1
    1435994063
    Жалко его в таком возрасте а так носит его.
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    Cool-Kurt Angle
    1435994347
    ну тут Рома,в Ливерпуле врядли он себя проявит,все-таки Ливерпуль более специфичный клуб
    Ответить
    Juventus 32
    1435994999
    Для Волков это не усиление, он уступает в классе любому полузащитнику Ромы.
    Ответить
    yarukua
    1435996028
    Получается Интер не плохо заработает если он уйдёт за эту сумму
    Ответить
    kenap
    1435997441
    Бред
    Ответить
    Bavaria_M
    1436000839
    нельзя его упускать( ганите пепа(
    Ответить
    Сливки общества
    1436002297
    Надо было сразу в Ливерпуль идти. Зачем в Интер поперся?
    Ответить
    nahan
    1436007582
    Шакири может согласиться.
    Ответить
    КиLLеr
    1436008100
    Нельзя Шака отпускать,тем более прямому конкуренту,лучше в другую лигу продать на крайняк.
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    ologreds
    1694997673
    numo434748
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