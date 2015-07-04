Михайлович: «Милан» должен внушать страх всем противникам»

Новый главный тренер «Милана» Синиша Михайлович считает, что команда утратила былое величие.
– Когда играли раньше с «Миланом», я чувствовал страх и уважение у других команд, – цитирует Sky Italia Михайловича. – Я хочу увидеть такой «Милан», который внушает страх всем противникам. У меня есть историческая связь с клубом. Как и у Фабио Капелло или Карло Анчелотти. Так что попытаюсь убедить болельщиков своей работой.
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