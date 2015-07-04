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    • Михайлович: «Милан» должен внушать страх всем противникам»

    Михайлович: «Милан» должен внушать страх всем противникам»

    Новый главный тренер «Милана» Синиша Михайлович считает, что команда утратила былое величие.


    – Когда играли раньше с «Миланом», я чувствовал страх и уважение у других команд, – цитирует Sky Italia Михайловича. – Я хочу увидеть такой «Милан», который внушает страх всем противникам. У меня есть историческая связь с клубом. Как и у Фабио Капелло или Карло Анчелотти. Так что попытаюсь убедить болельщиков своей работой.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:51
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    Комментарии (18)
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    Ac Milan Champion
    1435994906
    Четко сказал! Молодец так держать! ВПЕРЕД РАССОНЕРИЯ⚽
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    Juventus 32
    1435995510
    Да были времена, помню всегда переживал до финального свистка, удивительные по накалу были матчи. А от шока после финала ЛЧ 2003 до сих пор толком не отошёл, жаль Недвед Финал пропустил. Желаю Синише сколотить такой же Милан.
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    dimagas1
    1435996762
    Подождем года 2-3 с ходу врят ли сразу получится.
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    Triem
    1436001495
    Действительно сходу не получится. В перспективе так и должно быть!
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    nahan
    1436007134
    Михайловичу успешной работы.
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    grobar
    1436013086
    Если Миха будет бить штрафные то вратари соперников точно очканут
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    VABANK
    1436014266
    Так и будет, не сомневаюсь. Нужен хотя бы сезон.
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    caravanbashi
    1436015491
    Старый конь Ибра, много страху ты с ним наведешь? Нужны молодые жеребцы аргентинских кровей.
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    salaga
    1436029470
    Он и сегодня заставляет испытывать страх за проигрыш ему - потому что это позор.
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    ologreds
    1694997673
    numo434744
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