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    «Ювентус» готов отдать Марроне «Болонье»

    Полузащитник «Ювентуса» Лука Марроне, весьма вероятно, продолжит карьеру в «Болонье». По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний хавбек близок к переходу, однако пока непонятно, будет ли это полноценный трансфер или арендное соглашение.





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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:21
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    Комментарии (10)
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    Trezeguet-17
    1435987949
    ещё де челье с собой забери и рубиньо,за 5 лямов этих 3 присутствующих в Юве людей бы выручить и нормально!
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    Arhive
    1435989734
    Болонь прекрасное местечко! там можно жить и играть.
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    Barsis
    1435992029
    Надо от него избавляться. Уже ясно, что из него вышел заурядный футболист.
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    Sevastopol-www
    1435992323
    Теория вероятности...
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    DenMih
    1435997676
    знать туда ему дорога
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    ФорвардЪ
    1436005827
    вероятно...!
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    nahan
    1436006819
    Пусть переходит.
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    ologreds
    1694997673
    numo434741
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