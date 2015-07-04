«Ювентус» готов отдать Марроне «Болонье»

Полузащитник «Ювентуса» Лука Марроне, весьма вероятно, продолжит карьеру в «Болонье». По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний хавбек близок к переходу, однако пока непонятно, будет ли это полноценный трансфер или арендное соглашение.
В минувшем сезоне Марроне не провел в составе туринской команды ни одного матча. Туринцы в январе пытались устроить полузащитника в «Кордобу», однако тот не из-за проблем со здоровьем не прошел медосмотр.
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