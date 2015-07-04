«Ювентус» готов отдать Марроне «Болонье»

Полузащитник «Ювентуса» Лука Марроне, весьма вероятно, продолжит карьеру в «Болонье». По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний хавбек близок к переходу, однако пока непонятно, будет ли это полноценный трансфер или арендное соглашение.















