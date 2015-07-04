В понедельник Хосе Маури пройдет медобследование в «Милане»

Полузащитник Хосе Маури, выступавший в «Парме», продолжит карьеру в «Милане», сообщает Tmw. 19-летний аргентинец в понедельник пройдет медицинское обследование, после чего с ним будет заключен контракт. В минувшем сезоне Маури принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.







