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    • В понедельник Хосе Маури пройдет медобследование в «Милане»

    В понедельник Хосе Маури пройдет медобследование в «Милане»

    Полузащитник Хосе Маури, выступавший в «Парме», продолжит карьеру в «Милане», сообщает Tmw. 19-летний аргентинец в понедельник пройдет медицинское обследование, после чего с ним будет заключен контракт. В минувшем сезоне Маури принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:05
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    Комментарии (7)
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    vuomu
    1435985232
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    VIPded
    1435988540
    Авось, перспективен и поможет.
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    Sevastopol-www
    1435992721
    Пусть переходит
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    Ac Milan Champion
    1435994705
    Удачи Нам!
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    nahan
    1436006235
    Удачи Маури.
    Ответить
    dimagas1
    1436015123
    А он разве еще не перешел?
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    ologreds
    1694997673
    numo434735
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