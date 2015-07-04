Бартомеу: «Луис Энрике попросил подписать Турана»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что приорететными целями его клуба в это трансферное окно были Алеиш Видаль и Арда Туран. Первого каталонцы уже подписали и теперь рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана мадридского «Атлетико».
«Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса – меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку» , – заявил Бартомеу.
Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть «Атлетико» из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.
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«Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса – меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку» , – заявил Бартомеу.
Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть «Атлетико» из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!