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    Бартомеу: «Луис Энрике попросил подписать Турана»

    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что приорететными целями его клуба в это трансферное окно были Алеиш Видаль и Арда Туран. Первого каталонцы уже подписали и теперь рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана мадридского «Атлетико».

    «Луис Энрике просил подписать его. Руководство должно удовлетворять таким просьбам. Надеюсь, скоро все будет оформлено официально. Цена вопроса – меньше 35 млн евро. Нужно подписать Турана и включить его в предсезонную подготовку» , – заявил Бартомеу.

    Напомним, что Арда Туран заявил о своих намерениях покинуть «Атлетико» из-за несогласия с методами работы Диего Симеоне.

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    Источник: AS

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    04.07.2015 00:31
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    Комментарии (34)
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    Zenit-84
    1435985616
    Цена кусается...
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    genezis
    1435990254
    будет второй мужик в этом гареме девочек , глядиш затолкнет ложку мосе куда нужно
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    mamrik-09
    1435991148
    Лучший тренер говорит по делу
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    Мessi 10
    1435991422
    Пишите прямую речь курсивом, как раньше, так читать гораздо удобнее
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    Sevastopol-www
    1435993027
    Рассчитывают уладить все вопросы по переходу турка из стана в стан...
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    FRZZ
    1435993716
    Но Арда Туран же не хочет в Барсу, он хочет в Англию.
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    NEOn13
    1436000981
    было бы неплохо
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    nahan
    1436005293
    Туран оказывается еще и бунтарь...
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    KATALONIAFAN
    1436027385
    Посмотрим на бородача ....Должен бороду рвать за этот клуб...
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    ologreds
    1694997675
    numo434729
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