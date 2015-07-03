Генеральный директор «Ювентуса»: «Мы отклоним все предложения по Погба»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб не собирается этим летом расставаться с полузащитником Полем Погба.
«Мы уже хорошо поработали. У нас сильная и готовая к победам команда. Отныне мы выйдем на рынок только если будет очень хорошая возможность. Погба является важным элементом для консолидации клуба. Мы отклоним все предложения по нему», – заявил Маротта.
Напомним, что сегодня появилась информация о готовности «Манчестер Сити» предложить за француза 100 млн евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
«Мы уже хорошо поработали. У нас сильная и готовая к победам команда. Отныне мы выйдем на рынок только если будет очень хорошая возможность. Погба является важным элементом для консолидации клуба. Мы отклоним все предложения по нему», – заявил Маротта.
Напомним, что сегодня появилась информация о готовности «Манчестер Сити» предложить за француза 100 млн евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!