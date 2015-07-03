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    • Генеральный директор «Ювентуса»: «Мы отклоним все предложения по Погба»

    Генеральный директор «Ювентуса»: «Мы отклоним все предложения по Погба»

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта заявил, что клуб не собирается этим летом расставаться с полузащитником Полем Погба.

    «Мы уже хорошо поработали. У нас сильная и готовая к победам команда. Отныне мы выйдем на рынок только если будет очень хорошая возможность. Погба является важным элементом для консолидации клуба. Мы отклоним все предложения по нему», – заявил Маротта.

    Напомним, что сегодня появилась информация о готовности «Манчестер Сити» предложить за француза 100 млн евро.

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    Источник: Football Italia

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    03.07.2015 23:34
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    Комментарии (45)
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    Richard Zwen Kruspe
    1435978310
    Ну и хорошо, никто не будет переплачивать за этого переоцененного игрока.
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    Zenit-84
    1435981601
    Значит очередная утка
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    БарсаДав
    1435984108
    Переоцененный игрок с веником на голове, который не может отдать толковый пас на два метра в ЛЧ. Зато в Серии А он видите ли феерит. Конечно, Сериал переживает кризисные времена, где даже Тони которому за 50 становится лучшим бомбардиром, вот и дворник из Ювентуса что-то там показывает толковое. На самом деле его красная цена 20 млн евро. Если Юве его продаст дороже 60, то это будет гениально.
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    vuomu
    1435986106
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    Juventus 32
    1435994771
    Ну и славненько.
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    моэм
    1436002277
    ..кроме одного...видимо забыл добавить Маротта...ценник,с помощью игры Погба,а в основном усилиями пиарщиков,поднят до предела...самое время продать,пока не упал в цене,захандрив,или сломав ногу.
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    nahan
    1436004403
    Не факт, что устоят перед большими суммами...
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    Juventus21
    1436011413
    Как же надоели эти постоянные слухи. Мне уже самому хочется,чтоб Поль куда то перешёл
    Ответить
    112910415
    1436115534
    и это круто
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    ologreds
    1694997675
    numo434727
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