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    Симонян: «Капелло за лимит по схеме «6+5»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживает инициативу ввести лимит на легионеров по схеме «6+5».

    «Капелло мне сказал: «Если бы я был тренером клуба, я бы выступал за отмену лимита. Но поскольку я возглавляю сборную, я за лимит «6+5», – заявил Симонян. Напомним, что на данный момент идет обсуждение формата ограничений на использование иностранных игроков в клубах РФПЛ на сезон-2015/2016.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2015 19:27
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    Комментарии (81)
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    Santon_3
    1435987870
    Капелло вообще ничего не должен решать в Нашем футболе!
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    Alex2712
    1435990125
    а при чём тут Капелло вообще?
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    OLESOCC
    1435990289
    - капело, засунь своё мнение себе в задницу, оно ни кому не интересно!
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    nahan
    1436002882
    Я то испугался, что 6+5 это срок его контракта...
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    Павлюченко 13
    1436008027
    Лимит должен быть 9+2
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    Viktor41
    1436012758
    Лучше было бы 4-7.
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    spartak11
    1436013874
    щас всем топ клубам рпл игру сломают,надо вводить лимит постепенно,а не сразу наобум!чтобы клубы перестраивались по эту схему!!!
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    Miaf
    1436014114
    Соглашусь с тренеришкой.
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    KOSTROMA
    1436045168
    Капелло - не авторитет. В топку лимит, и даешь развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры.
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    ologreds
    1694997675
    numo434716
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