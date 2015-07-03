Симонян: «Капелло за лимит по схеме «6+5»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживает инициативу ввести лимит на легионеров по схеме «6+5».

«Капелло мне сказал: «Если бы я был тренером клуба, я бы выступал за отмену лимита. Но поскольку я возглавляю сборную, я за лимит «6+5», – заявил Симонян. Напомним, что на данный момент идет обсуждение формата ограничений на использование иностранных игроков в клубах РФПЛ на сезон-2015/2016.

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