Бубнов советует московскому «Динамо» взять в команду Аршавина и Кержакова

Эксперт Александр Бубнов посоветовал руководителям московского «Динамо» взять в команду Андрея Аршавина и Александра Кержакова:

– Вступать в сезон с одним Кокориным – не вариант.Если бы я был руководителем, то брал бы обоих не задумываясь, причем именно в связке. К тому же там есть Денисов и игроки сборной. Их даже наигрывать не надо, а если Аршавин и Кержаков заиграют, то это прямая дорога в сборную.