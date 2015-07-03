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    • Бубнов советует московскому «Динамо» взять в команду Аршавина и Кержакова

    Бубнов советует московскому «Динамо» взять в команду Аршавина и Кержакова

    Эксперт Александр Бубнов посоветовал руководителям московского «Динамо» взять в команду Андрея Аршавина и Александра Кержакова:
    – Вступать в сезон с одним Кокориным – не вариант.Если бы я был руководителем, то брал бы обоих не задумываясь, причем именно в связке. К тому же там есть Денисов и игроки сборной. Их даже наигрывать не надо, а если Аршавин и Кержаков заиграют, то это прямая дорога в сборную.

    Напомним, что главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает больше на футболистов и не взял их на предсезонный сбор команды.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 18:52
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    Комментарии (151)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vampir1991
    1435984505
    Кержаков еще может заиграть, а Чипсоед не нужен
    Ответить
    FRZZ
    1435993293
    Кержакова я бы взял в Спартак.
    Ответить
    Expert-disport
    1435994699
    Мысль очень интересная! Керж сразу посадит на скамейку Коко, Аршавин вааще без конкуренции, а Денисов отправит физрука в молодежку!
    Ответить
    juventus186
    1435996333
    Сегодня на соккере день анекдотов, то Черчесов грезит ЛЧ, то Андрея и Сашу уже поотправляли кто куда... Граждане, очнитесь!!! Боаша надолго не хватит с его тики-такой и португальской братвой!!! Эти двое еще заявят о себе своему родному клубу!
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    nahan
    1436002758
    Бубнов теперь и агентом подрабатывает...
    Ответить
    старина
    1436003917
    Правильно сказал Бубна
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    жеха87
    1436020827
    Даешь тренером Динамо Бубнова!
    Ответить
    gracie
    1436092136
    Мы тоже надеемся, что это рыжее чудо уйдет из Зенита после очередного провала в ЛЧ и ЛЕ!
    Ответить
    george666
    1436373406
    на х... не нужны!!! Панюкова в атаку ,и Кокорина продать а на его место попробовать купить Льоренте
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    ologreds
    1694997675
    numo434714
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