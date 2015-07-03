«Интер» объявил о переходе Мурильо

Миланский «Интер» объявил о переходе в свою команду колумбийского защитника Джейсона Мурильо из испанской «Гранады», 22-летний футболист подписал с итальянцами пятилетний контракт. Мурильо играл в составе своей сборной на Кубке Америки и отметился нереализованным пенальти в послематчевой серии в поединке против сб. Аргентины.





Колумбиец выступал за «Гранаду» с 2013 года и провел в общей сложности 53 матча.