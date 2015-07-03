Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Интер» объявил о переходе Мурильо

    Миланский «Интер» объявил о переходе в свою команду колумбийского защитника Джейсона Мурильо из испанской «Гранады», 22-летний футболист подписал с итальянцами пятилетний контракт. Мурильо играл в составе своей сборной на Кубке Америки и отметился нереализованным пенальти в послематчевой серии в поединке против сб. Аргентины.


    Колумбиец выступал за «Гранаду» с 2013 года и провел в общей сложности 53 матча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Bаrsenоga
    1435928502
    Время принтера давно прошло раньше эта команда подкупала судей в европе чтобы выгрывать титулы и было бы справедливо лишить их всех трофеев за последние 20 лет но видимо из за давности событий никто не хочет в этом разбиратся.
    Ответить
    Amanreca
    1435928524
    Никакого толку,Ковачича и Шакири надо забрать оттуда)
    Ответить
    dimagas1
    1435928796
    Интер берет всех под ряд...будет большая перестройка.
    Ответить
    Selim Yavuz
    1435928944
    почти как моуриньо
    Ответить
    Bavaria_M
    1435929738
    надеюсь это возраждение интера. и начнут сезон хорошо и навяжут юве борьбу
    Ответить
    Die Roten
    1435931854
    интер очень активный.
    Ответить
    Zen-Aky
    1435933496
    Ну наконец то объявили о переходе Мурильо теперь самая проблемная зона защиты полностью укомплектована. Удачи Джейсону в Интер.
    Ответить
    Sadjon
    1435954890
    Классный ЦЗ.....
    Ответить
    nahan
    1435980006
    Как бы не загубили талант...
    Ответить
    ologreds
    1694997675
    numo434701
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+