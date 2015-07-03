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    Трансфер Коноплянки в «Атлетико» заблокировал Симеоне

    Евгений Коноплянка мог стать игроком мадридского «Атлетико». Стороны вели переговоры о заключении долгосрочного контракта, однако в последний момент тренер «матрасников» аргентинец Диего Симеоне отказался от украинского полузащитника.

    Как сообщает испанское издание Мarca Симеоне отдает предпочтение своему соотечественнику Нико Гайтану из португальской «Бенфики», а сам Коноплянка вернулся к варианту с «Севильей», с которой и заключил контракт.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    03.07.2015 14:42
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    Комментарии (158)
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    salaga
    1435946325
    Испугался майданной бациллы.
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    laim2
    1435950738
    Симеоне развел семейственность
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    sir_Alex
    1435951005
    Своя рубашка ближе к телу
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    kislyi
    1435951303
    Нигде хохлы не нужны))))
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    ЮЗИК
    1435956385
    Не верит Диего,его право
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    el barsa
    1435979317
    АХАХХАХ . МНЕ СМЕШНО ЧИТАТЬ КОМЕНТАРИИ УКРАИНСКИХ \"ПАЛИТИКОВ\" ТУТ СИДЯШИХ. ДАЖЕ МАРТИРАСЯН С ВОЛЕЙ МЕНЯ ТАК НЕ СМЕШАТ. ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН СИГНАЛ ДАЛ БЫ ПУТИН. ХОТЬ ОДИН. УКРАИНУ ВМЕСТЕ С ПАРАШЕНКО СТЕРЛИ БЫ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. И НА ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ 2 -3 МАКСИМУМ ЧАСА. А НЕ 2 ГОДА. ( А ЭТИ ВСЕ ТУДА ЖЕ)
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    Espana-Deutschland
    1435979711
    Игрока не взяли в клуб, потому что тренер не видел его в своей команде. Обычное дело для футбола, каких сотни.Но в комментах очередной укросрач...
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    nahan
    1435979888
    Коноплянка и не подошёл бы под жёсткий стиль игры Симеоне.
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    старина
    1436001133
    Ну я так и думал что будет очередное политическое разбирательство в теме...А то что Коноплянку не взяли сам виноват.Сам себя оценил в 50 миллионов и кому он нужен за такие деньжищи????Игрок канеш неплохой но по европейским меркам далеко не звезда
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    ologreds
    1694997677
    numo434697
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    Россия
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