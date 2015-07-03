Трансфер Коноплянки в «Атлетико» заблокировал Симеоне

Евгений Коноплянка мог стать игроком мадридского «Атлетико». Стороны вели переговоры о заключении долгосрочного контракта, однако в последний момент тренер «матрасников» аргентинец Диего Симеоне отказался от украинского полузащитника.





Как сообщает испанское издание Мarca Симеоне отдает предпочтение своему соотечественнику Нико Гайтану из португальской «Бенфики», а сам Коноплянка вернулся к варианту с «Севильей», с которой и заключил контракт.