Саленко прокомментировал переход Коноплянки

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал переход Евгения Коноплянки в «Севилью»:



– Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор поехав в Испанию. В Англии больше надо бегать, бороться, а в Испании играют в футбол, у Евгения же есть и техника, и скорость. Считаю, что у Коноплянки будет возможность показать себя с наилучшей стороны.





Что касается выбора «Севильи» . Эмери куда более мягкий тренер, чем Симеоне, к тому же аргентинец предпочитает жесткие схемы, поэтому считаю, что и здесь Евгений поступил правильно отказав «Атлетико».