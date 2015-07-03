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    Саленко прокомментировал переход Коноплянки

    Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал переход Евгения Коноплянки в «Севилью»:

    – Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор поехав в Испанию. В Англии больше надо бегать, бороться, а в Испании играют в футбол, у Евгения же есть и техника, и скорость. Считаю, что у Коноплянки будет возможность показать себя с наилучшей стороны.

    Что касается выбора «Севильи» . Эмери куда более мягкий тренер, чем Симеоне, к тому же аргентинец предпочитает жесткие схемы, поэтому считаю, что и здесь Евгений поступил правильно отказав «Атлетико».

    Я когда приехал в свое время в Испанию тоже не знал языка, но главное – то что ты показываешь на футбольном поле. Конечно, от Евгения будут требовать многого, но, возможно, в Испании он будет забивать даже больше, чем в Украине.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    03.07.2015 14:13
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    Комментарии (75)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    astan4o
    1435931051
    Не Коноплянка отказал, а Симеоне отказался от него в пользу Гайтана
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    историк22
    1435933383
    в еуропу поехал молодца!
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    starche
    1435938501
    Согласен.
    Ответить
    112910415
    1435942502
    стартовая позиция хорошая
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    nahan
    1435979290
    Вполне складно описал.
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    Хосеп Гварделидзе
    1435992218
    И тут ватники раскудахтались _))
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    моэм
    1435996686
    Надо было в Атлетико,своих то не бьют,правда там много тафгаев которые здорово попадают по ногам,но это хорошо компенсирует неумение попадать по мячу.
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    KAFA2525
    1436007405
    Да он везде будет никакой…
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    LESTER68
    1436072764
    Саленко- откуда его выкопали,от его ни кому не нужных пяти мячей,он корону на голову схватил,а потом еще в бузе на корабле принял участие
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    ologreds
    1694997677
    numo434695
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