Саленко прокомментировал переход Коноплянки

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал переход Евгения Коноплянки в «Севилью»:
– Думаю, Коноплянка сделал правильный выбор поехав в Испанию. В Англии больше надо бегать, бороться, а в Испании играют в футбол, у Евгения же есть и техника, и скорость. Считаю, что у Коноплянки будет возможность показать себя с наилучшей стороны.
Что касается выбора «Севильи» . Эмери куда более мягкий тренер, чем Симеоне, к тому же аргентинец предпочитает жесткие схемы, поэтому считаю, что и здесь Евгений поступил правильно отказав «Атлетико».
Я когда приехал в свое время в Испанию тоже не знал языка, но главное – то что ты показываешь на футбольном поле. Конечно, от Евгения будут требовать многого, но, возможно, в Испании он будет забивать даже больше, чем в Украине.
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