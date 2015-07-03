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    «Манчестер Сити» готов отдать за Погба 100 млн. евро

    «Манчестер Сити» вновь включился в борьбу за французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. После отказа туринцев продать футболиста «Барселоне» за 80 млн. евро англичане предложили на 20 млн. евро больше.

    Напомним, в это межсезонье «горожане» хорошо разгрузили свою зарплатную ведомость, расставшись с пятью футболистами и заработав при этом на трансферах.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 13:28
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    Комментарии (123)
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    Arhive
    1435944692
    утка не утка посмотрим!
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    DIDI 23
    1435945402
    Шальные деньги.
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    Воин трои
    1435948200
    Зачем:(( ну почему так бестолково тратить деньги
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    ДОБРЫЙ ЖУК
    1435949453
    Юве знает цену за него , что тут писать еще
    Ответить
    TheDDS
    1435959671
    Я почему-то не удивлен такому предложению
    Ответить
    nahan
    1435978556
    Старая синьора подумает...
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    Sevastopol-www
    1435989303
    Ставки повышаются...
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    Chak-Norris
    1436030407
    Пусть простят меня ЭСТЕТЫ: ниУя-се сказал я-се, ИХ МАТЬ 100 ЛЯМОВ,ТРЫНДЕЦ!!!
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    sk1nface
    1436467398
    Цену неплохо набивают,что сказать...
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    ologreds
    1694997677
    numo434691
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