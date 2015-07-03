«Манчестер Сити» готов отдать за Погба 100 млн. евро

«Манчестер Сити» вновь включился в борьбу за французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. После отказа туринцев продать футболиста «Барселоне» за 80 млн. евро англичане предложили на 20 млн. евро больше.



Напомним, в это межсезонье «горожане» хорошо разгрузили свою зарплатную ведомость, расставшись с пятью футболистами и заработав при этом на трансферах.





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