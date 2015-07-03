Моутиньо может в ближайшее время стать игроком «Зенита»

Португальский хавбек «Монако» Жоао Моутиньо в ближайшее время может стать игроком «Зенита». об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.»Виллашу-Боашу удалось договориться с Моутиньо о переходе в российский чемпионат, а трансфер должен произойти в ближайшее время» – сообщил источник.

Напомним, 28-летний Моутиньо играл в «Порту» под руководством Виллаша-Боаша в сезоне 2010-11 годов, когда «драконам» удалось выиграть чемпионат Португалии и Лигу Европы. В составе сборной португалец провел 78 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.