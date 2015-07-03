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    Моутиньо может в ближайшее время стать игроком «Зенита»

    Португальский хавбек «Монако» Жоао Моутиньо в ближайшее время может стать игроком «Зенита». об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.»Виллашу-Боашу удалось договориться с Моутиньо о переходе в российский чемпионат, а трансфер должен произойти в ближайшее время» – сообщил источник.

    Напомним, 28-летний Моутиньо играл в «Порту» под руководством Виллаша-Боаша в сезоне 2010-11 годов, когда «драконам» удалось выиграть чемпионат Португалии и Лигу Европы. В составе сборной португалец провел 78 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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    Источник: ТАСС

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    03.07.2015 12:50
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    Комментарии (247)
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    Gloomy59
    1435940424
    И чем он хорош? Титулов всего 5 и то средние! зениту нужен разгонный ЦАП, а то ведь скоро Зенит будет засыпать в центре поля!!! Лучше Могилевца переквалифицировать и сделать из него разгон, научить вовремя отдавать пасы и знать кому и вперед!!! И потом, скоро ведь дойдет до того, что лигеонеров можно будет выставлять в стартовом составе всего 5, а то и 4 и, что АВБ может придумать, ответ - НИЧЕГО!!!! Из россиян, все сонные и ватные, ибо зарплата капает, а остальное не важно! Не будут в этом сезоне россияне рвать жилы, чтобы, что-то доказать! Это реали нашего футбола. Пора покупать тарелку, чтобы смотреть АПЛ либо Испанию!! Грустно.
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    Великий ЦСКА Москва
    1435943326
    А как же лимит на легионеров 6+5
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    Великолепный
    1435944330
    Гарсии и Рондону придется подвинуться? Ориентировочный состав (6+5): Лодыгин – Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито – Юсупов, Витсель, Шатов – Данни, Халк, Дзюба В минувшем сезоне в матчах Лиги чемпионов Андре Виллаш-Боаш в стартовом составе нередко выпускал лишь трех россиян. В РФПЛ такой роскоши португалец себе позволить не мог. В предстоящем чемпионате в этом плане главному тренеру придется еще тяжелее. Среди россиян твердыми игроками основы из нынешнего состава являются лишь трое: Лодыгин, Смольников и Шатов. Остальные обладатели российского паспорта появлялись на поле крайне нерегулярно. Изменившийся вектор работы зенита на трансферном рынке вряд ли случаен: этим летом состав зенита пополнили сразу трое россиян. Пришедшие в команду Артур Юсупов и Артем Дзюба после введения нового лимита получат неоспоримое преимущество над Хави Гарсией и Рондоном. Вполне вероятно, что испанец и венесуэлец будут чаще задействованы в еврокубках, а вот россияне, видимо, станут футболистами для внутреннего пользования. Конечно, едва ли в этом случае можно вести речь о спортивном принципе при выборе стартового состава на матчи российского чемпионата. Куда же еще и Моутиньо?
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    Петр 1
    1435944927
    вот если станет, тогда и посмотрим
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    Alexashka
    1435949755
    Парни, неделю был вне цивилизации. Чё там с лимитом? Смотрю тут пишут 6+5. Окончательно уже? А как же 10+15?
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    juventus186
    1435958412
    Португальская экспансия продолжается!!! Скоро вся Португалия переедет в \"Зенит\".Зенит Португальский!!!:-) Вот русских лентяев законодательство хоть и прикрыло - \"6+5\", а игру как делали легионеры, читай тут - португальцы, так и будут делать...
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    nahan
    1435978395
    Классный хавбек, пригодится питерцам.
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    KAFA2525
    1436007814
    Он больше \"конструктор\", чем забивала…
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    aseke25
    1436076423
    Зенит и в следующем сезоне чемпионом станет.. Это однозначно
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    ologreds
    1694997677
    numo434689
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