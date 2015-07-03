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    Коноплянка считает, что стоит 50 миллионов евро

    Из неофициальных источников стала известна информация, какая сумма отступных будет прописана в контракте новоиспеченного игрока «Севильи» Евгения Коноплянки. Цифра составит 35 миллионов евро. Однако сами андалусийцы планировали сделать стоимость на 15 миллионов евро меньше, хотя украинец настаивал на 50-и миллионах.

    Хавбек уже находится в расположении нового клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 11:00
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    Комментарии (124)
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    112910415
    1435938067
    скромнее надо
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    Baksa66666
    1435941056
    Как дети малые повелись на такую явную утку, как можно поверить в это))) Если испанские СМИ молчат, наши сплетники откуда могут знать что и как говорил Коноплянка... Настоящие сплетницы наши СМИ))) А как игрок мне кажется он еще наведет шороха в ЛаЛиге
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    Den Bull
    1435941078
    Не больше десятки)
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    dzvinka
    1435941925
    чушь, ошибка или в переводе или в источнике. Футболисты всегда настаивают на минимальной суме отступных наоборот, а то что написано в новости противоречит здравому смыслу. полная чушь, но зная Конопу, он мог пошутить что стоит и 100 милионов, но требовал он полюбому наименьшей усмы отступных в условиях контракта, так как планирует еще двинуть в АПЛ.
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    roboto
    1435951745
    15 максимум
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    Betty Fork
    1435960784
    Открываем трансфермаркт и смотрим... 14 ему цена!
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    sany14
    1435964753
    Источник спорт експресс. Соккер такой соккер, а пардон бамбердир.
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    nahan
    1435977587
    Воздух в Севилье вскружил голову...
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    SevillaMax
    1436088766
    Если заиграет в Ла Лиге на том же уровне и чуточку прибавит в обороне то да будет стоить 50)
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    ologreds
    1694997677
    numo434680
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