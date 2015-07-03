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    Гаттузо возглавил клуб Буффона

    Знаменитый в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо стал тренером команды третьего по силе итальянского дивизиона «Каррарезе», информируют СМИ. Примечательно, что единоличным владельцем клуба является не кто иной, как голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    В течение своей пока еще недолгой тренерской карьеры Гаттузо успел поработать со «Сьоном», «Палермо» и ОФИ.

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    Источник: Sport Mediaset

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    03.07.2015 10:17
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    Комментарии (25)
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    No problem
    1435911573
    Мля реально жестким, неуступчивым, не жалеющим ни себя ни других был футболером. Цепной пес. А)(уевертельный был игрок Гаттузо. Одним взглядом сьедал соперников. Удачи ему. Уважуха.
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    mordvin60
    1435912498
    Вперёд и удачи!
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    старина
    1435913892
    Со временем и до тренера самого буффона дорастет.то бишь до Ювентуса
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    TiffosoBianconero
    1435917328
    Хах, он из них сделает или нормальных игроков или спагетти болоньезе
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    Lucius Vorenus
    1435917698
    правильно! Потом Буффон там и будет играть
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    TY13R
    1435918193
    уже формируется новая Мафия Аль-Капонэ)))
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    Mr Abdullaev
    1435922979
    Ого, у Буффона свой клуб есть ещё..
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    nahan
    1435928429
    Гуттузо удачной карьеры, может, в Милане...
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    Den Bull
    1435942840
    Удачи!
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    ologreds
    1694997677
    numo434674
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