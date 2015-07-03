Гаттузо возглавил клуб Буффона

Знаменитый в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Дженнаро Гаттузо стал тренером команды третьего по силе итальянского дивизиона «Каррарезе», информируют СМИ. Примечательно, что единоличным владельцем клуба является не кто иной, как голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.



В течение своей пока еще недолгой тренерской карьеры Гаттузо успел поработать со «Сьоном», «Палермо» и ОФИ.



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